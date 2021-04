26. runde i superligaen: Lyngby får en mand vist ud, taber og sidder fast i nedrykningsdyndet

Superligaen 26. runde Onsdag Lyngby-SønderjyskE 0-1 AaB-OB 3-2 20.00 FC Nordsj.-Brøndby (Canal 9) Torsdag 17.45 AGF-Randers (3+) 18.00 Vejle-Horsens (TV3 Sport) 20.15 FC Midtjylland-FC København (3+)

Lyngby - Sønderjyske 0-1

0-1 Marc Dal Hende (16)

Foran 2.271 tilskuere vandt Sønderjyske med 1-0 over Lyngby, som trods en halvleg i undertal var tæt på point.

Med en mand i overtal i hele anden halvleg tog Sønderjyske onsdag en noget heldig sejr i 3F Superligaen, da holdet slog Lyngby med 1-0.

Trods midtbanespilleren Marcel Rømers udvisning i slutningen af første halvleg var det nemlig Lyngby, som var bedst spillende i kampen og også kom frem til flest chancer.

Marc Dal Hende fik på en af Sønderjyskes eneste chancer i kampen afgjort sagerne til gæsternes fordel.

Kampen var den første i år med tilskuere på stadion, da der var 2271 tilskuere på plads, og med de tre point har Sønderjyske nu syv point ned til netop Lyngby under nedrykningsstregen.

Efter et kvarters spil var det gæsterne, som kom i spidsen, da venstrebacken Marc Dal Hende hamrede bolden fladt i kassen med et flot spark fra kanten af feltet.

Lyngby pressede efter målet på for en udligning, og efter en halv time kom midtbanespilleren Victor Torp tæt på med et frispark på stolpen.

Kort før pausen var der dramatik, da Lyngbys midtbanespiller Marcel Rømer efter dommerens VAR-gennemgang blev præsenteret for et rødt kort for at fratage en oplagt scoringsmulighed.

Trods en mand i undertal var det efter pausen fortsat Lyngby, som sad på det meste, uden holdet fik etableret det helt store pres mod et påpasseligt sønderjyskemandskab.

De to unge lyngbyspillere Magnus Warming og Emil Kornvig havde begge et par nærgående forsøg, som sneg sig forbi mål.

Sønderjyske sled den første sejr i fem superligakampe hjem og har dermed fået luft i bunden af tabellen.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB - OB 3-2

1-0 Tom van Weert (8), 2-0 Alexander Juel Andersen (selvmål, 55), 2-1 Ayo Simon Okosun (66), 3-1 Tim Prica (87), 3-2 Alexander Juel Andersen (90+2)

AaB vandt onsdag årets første superligakamp med tilskuere på lægterne i Aalborg, da OB tabte 2-3.

Foran 2.627 tilskuere virkede begge hold oplagte. I begge retninger blev der nemlig lagt et højt pres. Det medvirkede til en eksplosiv og dramatisk affære. Nordjyderne brændte blandt andet to straffespark i opgøret.

AaB lykkedes bedst med de intensive løb og satte det største aftryk. Det kastede også en tidlig scoring af sig.

Jakob Ahlmann erobrede efter syv minutter en bold fra Ryan Laursen. Den havnede derefter ved angriberen Tom van Weert, som gjorde det til 1-0.

Efter 20 minutter dømte Mikkel Redder første straffespark af to i opgøret. På VAR-systemet så man nemlig en bold på forsvarer Alexander Juel Andersens arm. Sayouba Mandé tog dog Iver Fossums kvalificerede afslutning.

I Oliver Christensens fravær viste reservemålmanden sig flere gange vigtig for fynboerne.

Mandé kom dog til kort ti minutter efter pausen. Her stødte AaB-angriberen Tim Prica sammen med målmanden, som intet kunne gøre, da bolden gik i mål via Juel Andersen.

Der gik dog ikke meget mere end ti minutter, inden OB slog tilbage. På et hjørnespark kom den fysisk stærke midtbanespiller, Ayo Okosun, først med hovedet på bolden og reducerede.

Mandé viste igen sine evner, da AaB fik tildelt andet straffespark i kampen - igen efter hånd på bolden. Denne gang fik Kasper Kusk lov til at teste OB-keeperen i den direkte duel, og reservemålmanden tog dog sin anden straffesparksredning.

Med få minutter tilbage blev tilbagevendte Lucas Andersen involveret i sit første mål i år, da han sendte Tim Prica igennem til en afsluttende AaB-scoring. I overtiden reducerede Alexander Juel Andersen forgæves for gæsterne.

Dermed udbygger AaB føringen i Superligaens nedrykningspulje.