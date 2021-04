Endelig vender tilskuerne tilbage: »Nogle mediterer i en bøgeskov, men jeg har altså brug for at komme et par timer til fodbold«

Få ved så meget om fodbold som Morten Bruun.

Sådan må det næsten være, når nu manden har været topspiller i mere end et årti, kan kalde sig europamester, ejer en guldmedalje fra Superligaen, har trænet alt fra amatører til professionelle, er forfatter til flere bøger om den traditionsrige sport og nu arbejder som kommentator for Eurosport inden for samme populære felt. Det kræver næsten en luftpause og en ekstra mundfuld kaffe at komme igennem det hele.

Morten Bruun ved dog ikke alt om fodbold. Altså, det har han nok erkendt for længe siden, for han er trods alt en ydmyg og gemytlig jyde, men hvis en lille tvivl om manglen i egne evner alligevel skulle snige sig ind, har den seneste tid vist ham, at han hele tiden lærer nyt. Coronakrisens øde stadioner har udstillet, at tilskuerne betyder endnu mere for fodbolden, end han troede.