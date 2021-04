»Kritisabelt«: Midtjydernes europæiske togt havde været 75 millioner kroner mere værd. Hvis blot de var FCK

Selvfølgelig er de glade for at have spillet Champions League i FC Midtjylland. Det har givet dem store kampe mod Liverpool, Ajax og Atalanta, og det har sikret dem i omegnen af 200 millioner kroner at tage skridtet ind i fodboldens forjættede land.

Men hvis nu FC København havde leveret præcis de samme internationale resultater i denne sæson, havde Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) belønnet hovedstadsklubben med 75 millioner kroner mere, end FCM indkasserer. Det er konsekvensen af den økonomiske fordelingsnøgle i Champions League – og den er ifølge kritikere med til at skævvride konkurrencetilstanden i europæisk fodbold og fastlåse magtbalancen på en måde, der rækker ind i de nationale ligaer.