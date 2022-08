Kan haltende FCK virkelig finde på at fyre træneren, der vandt guld? Eller peger pilen mere på sportsdirektøren?

FC København er kommet så skidt fra start i den nye sæson, at kritikken af træner Jess Thorup er stor før dagens brag mod Brøndby. Men også sportsdirektør Peter Christiansen har et ansvar for mestrenes kvaler.