Den magtfulde mester vil dominere kongeklassen Fem ting, du skal holde øje med i sæsonens første formel 1-grandprix.

For alle motorsportsfans er det sød musik i ørerne, når de 20 formel 1-kørere simultant trykker på speederen og slipper de hundredvis af hestekræfter løs. I 2018-sæsonen indtræder det øjeblik for første gang i Melbourne, og om otte måneder, når motorerne slukkes for sidste gang i år i Abu Dhabi, er verdensmesteren fundet.