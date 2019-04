Søndag køres Grandprix nr. 1.000: Formel 1 blev bygget op på krigens ruiner og er i dag en strømlinet sport

FOR ABONNENTER

Historiens vinde blæste endnu en gang hen over Silverstone 13. maj 1950. Stedet, hvor britiske Royal Air Force-piloter blev trænet i at manøvrere Vickers Wellington-bombefly, inden de kunne lette på deres dødbringende togter til Nazityskland, stillede sig denne forårsdag an i et anderledes feststemt humør. Til stede var blandt andet repræsentanter fra det britiske kongehus med kong Georg VI, kronprinsesse Elizabeth og prinsesse Margaret i spidsen, og sammen med anslået 120.000 tilskuere kunne de se italieneren Giuseppe Farina vinde et meget omtalt racerløb.