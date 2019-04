Mercedes og Bottas kører sejren hjem fra spids

For fjerde gang ud af fire mulige i denne sæson stod en Mercedes-kører øverst på podiet efter et formel 1-grandprix, og for anden gang var det Valtteri Bottas, som nød champagnen.

Finnen vandt nemlig Aserbajdsjans Grand Prix fra poleposition, og samtidig overtog han føringen i VM-serien - et point foran den forsvarende verdensmester Lewis Hamilton.

Hamilton, der ligeledes repræsenteret Mercedes, blev nummer to, og dermed formåede det tyske hold atter at sætte rivalen Ferrari i skyggen.

Sebastian Vettel blev nr. 3, mens unge Charles Leclerc kørte sig frem som nr. 5 og desuden tjente et ekstra point for at køre løbets hurtigste omgang.

For Kevin Magnussen og Haas blev løbet endnu en skuffelse. Danskeren startede som nr. 12, men havde ikke nogen muligheder for at avancere og sluttede på 13. pladsen.

Hans holdkammerat Romain Grosjean udgik af løbet.