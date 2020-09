Før fløj han fra fest til fest i privatfly. Nu er formel 1-verdensmesteren frontfigur i kampen for sorte liv

Med sine præstationer på racerbanen er Lewis Hamilton godt på vej til at skrive sig ind i historiebøgerne som den mest succesrige formel 1-kører nogensinde. Siden sin eksplosive debut i motorsportens kongeklasse i 2007 har briten opbygget en pondus, der kun ses hos de allerstørste sportsstjerner, men autoriteten er sjældent blevet brugt til at fremme sager, som ikke lige havde med snævre formel 1-interesser at gøre.

Tværtimod er Hamilton over årene blevet kendt for efter løbene at haste ud til et ventende privatfly og flyve kloden rundt til eksklusive fester med popstjerner som Rihanna og Kanye West. Poplivsstilen gjorde også, at for et par år siden medvirkede på Christina Aguileras single ’Pipe’, og han havde i en årrække et højtprofileret on/off-forhold til den amerikanske sanger Nicole Scherzinger.

I de senere år har en ny og mere alvorlig Hamilton fortalt om sin veganske livsstil, og han har meldt sig ind i klimakampen, hvilket kritikerne syntes var lidt uheldigt, al den stund han lod sig fragte rundt i eksklusive fly og dyrkede en sport, der ikke ligefrem er CO 2 -neutral.