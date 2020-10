Sportsvogne eller formel-biler? Kevin Magnussen jagter en fremtid med sejre

Seks sæsoner i formel 1 blev det til for Kevin Magnussen. Over 100 løb, hvor den bedste placering blev en andenplads, som allerede kom i hus i første forsøg. Blikket er nu rettet mod andre dele af motorsporten, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad fremtiden bringer for Kevin Magnussen.

Et comeback til formel 1 i for eksempel 2022 synes utænkeligt, selv om Magnussen tidligere har overvundet en fyring og er kommet tilbage. Nej, det ligner et endegyldigt farvel til motorsportens fineste klasse og goddag til et nyt sportsligt liv, hvor muligheden for at vinde er til stede.

Da Kevin Magnussens far i 1998 blev fyret fra Stewart Grand Prix efter halvanden sæson i formel 1, tog han efter en tænkepause til USA og fik en stor karriere i sportsvogne hos først Panoz og siden Corvette.