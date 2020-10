Færdig i formel 1: En hård kamp er slut. Efter syv år uden sejre må Magnussen videre

For to dage siden var det præcis syv år siden, Kevin Magnussen senest vandt et løb. Det var 20. oktober 2013 på Circuit de Barcelona-Catalunya, hvor det dengang 21-årige danske stjernefrø kørte først over målstregen i sæsonens sidste løb i formel Renault 3.5 og dermed cementerede sin triumf i mesterskabet. I mellemtiden har Magnussen opnået det, som alle racerkørere drømmer om, når de første gang sætter sig bag rattet i en gokart, nemlig at køre formel 1, som er det fineste og mest fornemme i motorsportens brogede verden.

Men de syv år på første klasse har været på bekostning af det, som driver enhver eliteidrætsudøvers karriere, nemlig sejrene.

Da Magnussen sent i 2013 blev præsenteret som McLaren-kører, var det med ambitioner om at blive verdensmester, men virkeligheden viste sig hurtigt at modarbejde den unge danskers højtflyvende drømme, og han har i sine indtil nu 113 grandprixer ikke på noget tidspunkt været i nærheden af at vinde.