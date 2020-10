Farvel til formel 1: Kevin Magnussens seks sæsoner i motorsportens fineste klasse har været som en tur i rutsjebanen

McLaren. Kevin Magnussen afløste Sergio Perez hos det britiske traditionshold McLaren før sæsonen 2014, og han fik en debut, som kun de færreste kan prale af.

16. marts i Melbournes Albert Park kørte debutanten sig til en 3.-plads, men da Daniel Ricciardo efterfølgende blev diskvalificeret, kunne Kevin Magnussen fejre en sensationel 2.-plads. Resten af sæsonen nåede ikke tilnærmelsesvis samme højder, og danskeren mistede efter en opslidende duel med Jenson Button sit sæde til den tidligere dobbelte verdensmester Fernando Alonso.

Reservekører. McLaren beholdt i 2015 Kevin Magnussen i en rolle som test- og reservekører. Et år efter debuten i Australien var Magnussen klar til at gentage succesen, da Alonso blev frarådet at køre efter et uheld. En helt igennem trist weekend for danskeren endte med, at bilen brød sammen på opvarmningsomgangen, og tættere på decideret race kom Kevin Magnussen ikke det år.