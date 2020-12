Velkommen til EM i coronaprotokol: Musikken spiller til en håndboldfest uden gæster

Allerede på en kilometers afstand tårner Boxen sig op som en anden monolit i et ellers næsten øde landskab umiddelbart uden for Herning. En lyskæde i størrelse XXXL omkranser den sorte klods, og hen over den sorte aftenhimmel fejer lyset fra et par projektører som en markering af, at noget er i gære i arenaen.

Det er den internationale håndboldfamilie, der atter er tilbage i det midtjyske. Det var nemlig her i den gamle uldhovedstad, at kvindelandsholdet i 2010 nåede frem til EM-semifinalen og i 2015 blev stoppet i VM-kvartfinalen efter forlænget spilletid.

Det var også i Boxen, at herrelandsholdet i 2014 fik klø af Frankrig i EM-finalen inden den store forløsning i 2019, da VM-guldet blev hængt om halsen på Mikkel Hansen og co.