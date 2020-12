Landstræner før EM-brag: Danmark står knivskarpt på fysikken Sejr over Montenegro sender Danmark videre ved EM med mindst to point

Efter den overbevisende 30-23-sejr over Slovenien i åbningskampen ved EM, kan kvindelandsholdet tage et et nyt, stort skridt i søndagens kamp mod de tidligere europamestre fra Montenegro, for en sejr i Boxen i Herning vil sikre dansk avancement til mellemrunden med mindst to point.

»Vi prøver at holde fokus på kampen, men kan også se at en sejr giver to point til mellemrunden«, siger landstræner Jesper Jensen.

Montenegro tabte holdets første kamp knebent til de forsvarende franske europamestre efter at have ført i store dele af opgøret, og det var tydeligt, at fysikken svigtede i de afgørende minutter.