Landstræner efter sejr, maveonde og corona: »Jeg synes, at alle dage hernede er udfordrende på alle mulige mærkelige måder«

Danmark havde i store dele af kampen store problemer defensivt mod de hurtige og bevægelige japanere, men med en sejr på 34-27 sikrede de forsvarende verdensmestre sig den femte sejr på stribe ved VM-slutrunden i Egypten og samtidig blev en plads i kvartfinalen sikret.

Selv om Danmark mangler endnu en kamp i mellemrunden – mandag mod Kroatien – er Nikolaj Jacobsens hold sikker på at sluttet på 1. pladsen.

Det var i første omgang det, landstræneren glædede sig over.

»Det var det, vi i første omgang havde sat os som mål – at kvalificere os til kvartfinalen. At det sker nu, det er jeg glad for. Også fordi jeg ikke har særlig meget lyst til at komme ud i en knald eller fald-kamp mod Kroatien i den sidste mellemrundekamp. Så jeg er meget glad for, vi får det sikret i dag«, siger Nikolaj Jacobsen til TV 2.