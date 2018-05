VM-analyse: Triumfen mod Tyskland giver fem dages magelig jagt på de helt umulige point

De talte om opbakningen i Jyske Bank Boxen. Som en ekstra spiller på isen.

10.000 tilskuere gjorde stort indtryk på de danske spillere under VM-premieren mod Tyskland, som blev vundet efter et sandt drama med 3-2.

»Det er fantastisk. Vi skylder virkelig folk en tak. Jeg har slet ikke ord for det«, sagde backen Oliver Lauridsen, der betonede vigtigheden af sejren i jagten på en plads i VM-kvartfinalen.

Men forestiller man sig, at Danmark havde tabt til tyskerne. At holdet ikke allerede nu havde fået den medvind, en sejr giver.

De kommende fem dages program fortæller med al tydelighed, hvor vigtig sejren over de tyske OL-finalister faktisk er.

Her venter nemlig gruppens absolut hårdeste modstandere. I aften USA, mandag mod Canada, inden Finland venter på onsdag.

Tre nationer, der alle har et stærkt fundament af spillere fra verdens bedste ishockeyliga, NHL, og som altid hører til blandt VM's medaljekandidater.

Danmark havde med andre ord risikeret at stå onsdag aften efter fire kampe med nul point og udsigten til tre helt vitale kampe for at holde sig inde i kampen om kvartfinalerne.

Eller måske endnu værre - om at undgå degraderingen fra A-gruppen.

Som det skete i Stockholm i 2012, hvor Danmark tabte til bundproppen Italien, hvorefter stormagterne Rusland og Sverige og stensikre nederlag ventede.

Dengang reddede landsholdet - dengang under ledelse af Per Bäckman - sig kun lige akkurat.

Man kan kun forestille sig det pres, som Frans Nielsen og alle de andre hjemvendte spillere ville have været under med frygten for bristede forventninger hængende over sig.

Det kan et udsolgt Jyske Bank Boxen også gøre.

Men det bliver heldigvis ved forestilling og hypoteser. Danmark vandt jo over tyskerne og står derfor i en helt anden og langt mere gunstig situation.

Landstræner Jan Karlsson kan nu bruge de næste kampe konstruktivt. Ingen kan forvente, at hans mandskab vinder. Og derfor vil et samlet udbytte på bare et lillebitte point være endnu et gigantisk rygstød til hans hold.

Dertil kommer, at hans VM-trup får tre kampe, hvor de under et moderat forventningspres kan ryste sig endnu mere sammen, end de allerede er.

Spillere som Oliver Björkstrand og Frans Nielsen har trods alt ikke været en del af den lange træningslejr, der gik forud for VM.

Men er der så overhovedet en chance i det første af tre 'gratis' skud i VM-bøssen mod USA?

Naturligvis er der det. Ikke fordi Danmark to gange tidligere har slået amerikanerne. Ved begge disse lejligheder stillede USA med væsentlig dårligere hold - hvilket faktisk også gjorde sig gældende for Danmark.

Nej, chancen ligger især i, at Frederik Andersen i målet står op til sit allerbedste og at de amerikanske NHL-stjerner er en smule ude af fokus

Kampen mod naboerne Canada i går gav Jeff Bashills hold den vigtigste sejr af dem alle i gruppespillet. Derfor må man forvente, at Patrick Kane, Dylan Larkin og de andre stjerner nu kan rygcrawle sig i VM-kvartfinalen herfra.

Men VM-historien viser os, at for meget rygcrawl altid kaster overraskelser af sig.

En sådan kunne der meget passende komme i aften.