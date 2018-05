Herning sender 6.000 kommunalt ansatte til VM-fest i Boxen

Der bor blot 50.000 mennesker i Herning. Hotelkapaciteten er begrænset, og antallet af restauranter og barer i gågaden et stenkast fra banegården er heller ikke videre imponerende.

Altså hvis man vel at mærke over et par uger skal huse op mod 75.000 ishockeygæster udefra.

Det kræver kræver lokal velvilje, engagement og drivkraft og afføder lige så meget stolthed, når det så også lykkes at rumme en af verdens største idrætsbegivenheder.

Den stolthed har Herning Kommune nu valgt at honorere. Kommunen har købt ikke mindre end 3.000 billetter af VM-selskabet til hver af de to kvartfinaler, der skal spilles i Jyske Bank Boxen om halvanden uge.

Den samlede pris er 600.000 kr., og aftagerne er kommunalt ansatte, der får billetterne som gaver.

»Det er ikke anderledes, end når vi giver en julegave«, siger Jørgen Krogh, der er direktør i by, erhverv og kultur i Herning Kommune.

»VM i ishockey er en kæmpebegivenhed, og der er en enorm stolthed i kommunen og i hele byen over, at vi er værter for det her arrangement. Derfor synes vi også, at de ansatte skal have mulighed for at opleve VM«, siger Jørgen Krogh, der håber, at alle interesserede kan komme ind til en af de to kvartfinaler.

Lige nu mangler enkelte en billet, men det er Jørgen Kroghs håb, at afbud kan give plads til de sidste.

»Så mon ikke vi får plads til alle, når først vi når frem til dagen«, siger han.

Billetkøbet betyder, at ansatte i Herning Kommune sætter sig på omkring hver tredje af de salgbare billetter i Jyske Bank Boxen til de to kvartfinaler.

Herning Kommune har, siden ideen om et VM på dansk grund første gang blev luftet, været kraftigt engageret i begivenheden. Det er derfor heller ikke første gang, at den åbner kommunekassen i det regi.

Kommunen har bevilget 5 millioner kroner til selskabet, der driver VM og har selv sat 2,5 millioner kroner af til alt fra byfest til shuttlebusser mellem Jyske Bank Boxen og midtbyen.

Derfor rystede kommunen heller ikke på hænderne, da de blev stillet over for et krav fra Det Internationale Ishockeyforbund om at underskrive en host city agreement, der forpligtede kommunen til en lang række tiltag. Herunder transportsystemer og oppyntning af byen.

»Der er ikke meget i den kontrakt, som vi ikke havde planer om i forvejen«, siger Jørgen Krogh.

Modsat Herning har Københavns Kommune ikke ønsket at underskrive host city agreement.