Landsholdets Herning-drenge tegner et portræt: I ishockey tænker ingen »Hvor fanden er Herning?«

Det var et samlet land og hold, der fredag slog Tyskland i den officielle åbning af VM i Danmark. Øjeblikket kunne dog ikke blive en større herningensisk triumf. En VM-kamp blev afholdt i Herning af alle steder i hele verden. Slutrundens mindste værtsby nogensinde. 10.000 mennesker i en udsolgt Jyske Bank Boxen kunne se Herning-drengene Frederik Andersen og Frans Nielsens henholdsvis redde samtlige tyske straffeforsøg og score det eneste danske mål i samme disciplin. Derefter gik Nielsens glædestårer under et TV 2-interview ud til alle danskere, der havde fulgt kampen.

I alt var der 8 landsholdsspillere fra Herning på så hjemlig is, man overhovedet kan komme det som dansk landsholdsspiller ved VM 2018. Det tal stiger til 11, hvis man medregner gruppen af oversiddere fredag.

Men hvordan er det gået til, at netop Herning har formået at skabe så mange landsholdsspillere og en ishockeykultur, som i sidste ende har været med til at skaffe Danmark det første VM nogensinde?

Politiken har fået 6 af de største navne til at tegne et portræt. Fortalt udelukkende med egne ord.

Frans Nielsen, Detroit, NHL

»Jeg var på skøjter her for første gang som 2-årig. Min far (Frits Nielsen, red.) var cheftræner i klubben i 15 år. Det gav mig en opvækst, hvor jeg kunne komme og gå i omklædningsrummet og være tæt på de spillere, som jo hurtigt blev mine idoler. Det er det, som er specielt ved ishockeykulturen. Der er et utrolig tæt bånd mellem ungdomsafdeling og førsteholdet. Man kommer tæt på sine idoler i en tidlig alder og får lyst til at blive endnu bedre end dem«.

Ordene ’giv op’ findes ikke ude i Herning Ishockey Klub Stefan Lassen, landsholdsspiller.

Nicklas Jensen, Jokerit, KHL

»Herning har altid været en hockeyby, selv om fodbold er den største sportsgren i Danmark. Alle guldmedaljerne på seniorholdet medførte en ekstrem vinderkultur på alle niveauer. Man skal vinde, selv om man spiller U11, U17 eller på eliteplan. Herning-trænere lader aldrig sine spillere stille sig tilfreds. Derudover har Frans vist os andre, hvor langt man kan tage sit talent. Jeg tror, det har betydet, at vi andre fra slutningen af 1980’erne og starten af 90’erne har taget nogle endnu større skridt selv. Nu står vi til et VM, hvor halvdelen af holdet er vokset op i værtsbyen. Det er egentlig lidt sindssygt«.

Stefan Lassen, Pelicans, KHL

»Ordene ’giv op’ findes ikke ude i Herning Ishockey Klub. Det gør man bare ikke. Sådan fungerer det også, når de unge bliver kastet for løverne på førsteholdet. Det har vi alle prøvet. Så afsløres det, om man kan være med eller ej, og hvad spillerne er gjort af. Jeg kan huske, at jeg under mine første kamp på seniorholdet som teenager modtog vildt mange tæsk. Der ville mange blive liggende. Men det lå så dybt i mig, at jeg skulle op igen og kæmpe. Det lærte jeg vildt meget af. Aldrig at knække selv i modgang. Den der midtjyske vilje har hjulpet mange af os langt, fordi modgang er umulig at undgå i en ishockeykarriere. Den indstilling tror jeg også har hjulpet landsholdet gennem årene«.

Peter Regin, Jokerit, KHL

»Vi havde virkelig gode trænere i Herning, da vi voksede op. Der må være sket noget rigtigt på det tidspunkt. Med så lille en gruppe spillere, burde det ikke kunne lade sig gøre at have så mange profiler på både landsholdet og i udenlandske klubber. Jo bedre de bedste spillere bliver, jo stærkere bliver kulturen i byen, og det får unge til også at ville spille ishockey. De fleste børn i Herning prøver at komme ud på isen og spille hockey på et eller andet tidspunkt«.

Båndet mellem 6 af landsholdets profiler og hjembyen gør også, at mange af dem hver sommer flyver hjem fra Detroit, Columbus eller Jokerit for at træne sammen med kammeraterne. Det skaber en lille gruppe af spillere fra NHL, KHL, den danske Metal Liga og ungdomsspillere, som samles for at presse hinanden i træningstiderne og hænge ud om aftenen.

Det har alt sammen også været med til at gøre beslutningen om at komme hjem til VM i Herning nemmere på trods af en opslidende sæson eller sommer med kontraktudløb som i tilfældene Frederik Andersen og Oliver Bjorkstrand.

Frederik Andersen, Toronto, NHL

»Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle hjem til VM, da min sæson sluttede i Toronto. Der kommer nok aldrig VM igen i Herning, og jeg vil gerne hjælpe min by og kammerater«.

Oliver Bjorkstrand, Columbus, NHL

»Det burde ikke kunne lade sig gøre at få VM til Herning med tanke på, hvor lille en by og hockeyland Danmark trods alt er. Men det er jo noget af det, som vi er gode til heromkring. Det at modbevise, hvad andre tror er og ikke er muligt. Den fælles tankegang, som jeg tror mange mennesker fra Herning har. Det var også en af mine store motivationsfaktorer bag at komme hjem til VM, selv om min situation er speciel. Jeg vil gerne være en del af noget, som folk for år tilbage ikke troede var muligt«.