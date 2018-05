De peb og de hujede, men på isen styrede amerikanerne

Der er en indbygget fejl hos alle store nationer ved VM i ishockey. Alt, mens de styrer sikkert mod næste runde af turneringen og føler sig ganske usårlige, så sker det af og til, at de glemmer at gøre det, som de er kommet for.

At spille ishockey. Den slags skal vi som danskere bestemt ikke klage over, for det er blandt andet den slags dage, vi har overrumplet stormagter som Finland, Tjekkiet og Slovakiet. Og selvfølgelig USA, som Danmark to gange har slået i VM-historien.

I går havde det nær givet anledning et en smule brok, da netop amerikanerne mødte Tyskland i Jyske Bank Boxen.

For et af de stærkest besatte amerikanske VM-hold i årevis virkede mentalt helt ude af fokus, da de troppede op til første periode mod Tyskland.

Tyskerne, der efter nederlag til både Danmark og Norge, havde stærkt brug for en sejr, hvis håbet om en plads i VM-kvartfinalen stadig skulle holdes varm.

Og OL-finalisterne havde adskillige gode forsøg i de første 20 minutter, hvor frygten for, at USA ville lade tyskerne komme tilbage i kampen om den kvartfinaleplads, som også danskerne bejler til, nagede.

Det skete heldigvis for de danske VM-ambitioner ikke.

Skruede op for tempoet

Amerikanerne anført af deres veloplagte kaptajn Patrick Kane fra Chicago Blackhawks skruede til gengæld så meget op for tempoet i anden periode, at tyskerne blev plantet i den amerikanske hockeykarussel.

Jo stærkere det gik, jo senere kom tyskerne ind i tacklingerne. I ishockey koster den slags udvisninger. Og dem havde Tyskland seks af i de første 11 minutter af anden periode.

Udvisningerne gav en hulens masse larm i en velbesøgt Jyske Bank Boxen, hvor de mange tyske fans hujede og peb af dommerkvartetten, hver gang en tysker havde forløbet sig og måtte til afkøling.

Men det tog NHL-stjernerne sig ikke af. De var nådesløse.

Første Patrick Kane og siden Derek Ryan – begge i powerplay – sørgede for målene, der slukkede et hvert tysk håb om en overraskelse.

Til allersidste gjorde Alec Debrincat det til resultatet 3-0.

Mens USA nu har 8 point og fører gruppe A, har Tyskland blot to point efter tre kampe.