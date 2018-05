Av av av! Landstræner solgte kampen - og så fik Danmark tæsk

Den danske bænk fortalte hele historien. Der plejer der normalt at sidde 16 landsholdsspillere skulder ved skulder for at give plads til alle.

Mandag aften var der så store huller i “kæden”, at man modsat normalen kunne se bænkens lyse træ.

Landstræner Janne Karlsson solgte nemlig kampen mod Canada. Det blev ikke sagt højt under den traditionelle briefing med pressen en time før kampstart, men alle deltagere vidste, at det var det, som ville ske.

Karlsson og landsholdet venter nemlig på forstærkninger fra USA. Jannik Hansen og Mikkel Bødker har allerede pakket taskerne og er på hjem for at tilslutte sig VM-truppen, efter deres NHL-klub, San Jose Sharks, røg ud af slutspillet natten til mandag.

Tre åbne pladser

Håbet er, Bødker og Hansen allerede spiller mod Finland onsdag. Og Nikolaj Ehlers eller Lars Eller kan støde til senere i turneringen, hvis det samme sker for dem.

Derfor bevarede Karlsson klogeligt tre åbne pladser i sin trup og skrev ikke nogen af sine reserver ind før Canada-kampen på trods af skaderne til Mathias Bau og Mads Christensen. Så kunne landstræneren godt leve med at sende tre mand færre på isen end canadierne og en røvfuld mod verdens største ishockeynation. Og sådan gik det.

Danmark har sjældent en chance mod Canada og havde det slet ikke med et decimeret hold, hvor backen Emil Kristensen atter måtte spille wing. Det var ikke spændende i Jyske Bank Boxen, stemningen forståeligt fladerede end de to første aftener, og det må ikke have været lige sjovt i alle skift for de danskere, der var nede på isen. Eller Sebastian Dahm i målet, som fik sin første kamp ved slutrunden for at aflaste Frederik Andersen.

Det stod 2-0 efter første periode, 5-0 i midten af den anden og endte 7-1. For hver scoring blev det dets mere irriterende, at halspeakeren insisterede på at entuasisme-niveau, som var der tale om afgørelsen på VM-finalen med et »GOAL FOR TEAM CANADA«.

Men der var også et lille lyspunkt til sidst, da Jesper Jensen Aabo skabte aftenens højeste jubelbrøl efter den eneste danske scoring. Landsholdet kæmpede i alle 60 minutter, og det var alt, man kunne forlange i en svær situation.

Stadig gode danske muligheder

På trods af den canadiske hockey-lektion og femtepladsen i gruppen er mulighederne for at se Danmark i en kvartfinale i Royal Arena fortsat gode.

Set fra et dansk synspunkt er gruppe B nemlig ikke en konkurrence mellem 8 hold. Det er et kapløb for 4 lande om den sidste kvartfinaleplads efter stormagterne Canada, USA og Finland. Her har Danmark mødt Tyskland og vundet. Senere venter nøglekampene mod Norge og Letland.

Til den tid har Danmark minimum 2 NHL-spillere flere i truppen end mandag aften. Og for længst parkeret det store Canada-nederlag omme i baghovedet.