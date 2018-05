Karakterbogen: Enkelte fløj helt af, da den canadiske karrusel satte turbo på Herning

Man hverken kan eller skal forklejne de canadiske stjerners kvaliteter, når de suser hen over isen med puck og stav. For det er netop den ishockeykundskab, der er årsagen til, at man efter en afklapsning på 7-1 stadig kan sidde tilbage med en følelse af, at det danske hold egentlig gjorde det helt okay.

Karakterbogen Skalaen · 12: Fremragende præstation · 10: Fortrinlig præstation · 7: God præstation · 4: Jævn præstation · 02: Tilstrækkelig præstation · 00: Utilstrækkelig præstation · -3 Ringe præstation · U.B.: Uden for bedømmelse (ingen/for lidt spilletid)

De kæmpede, hankede op sig selv og var for det meste okay med i kampen.

Og så havde landstræner Jan Karlsson heller ikke gjort opgaven lettere. Stjernekeeperen Frederik Andersen fik lov at hvile sig efter et par hårde kampe, så Sebastian Dahm kunne for lov at holde skansen.

Med et par skader og udsigten til at få et par NHL-spillere – Jannik Hansen og Mikkel Bødker - hjem til de kommende kampe i Herning, havde han endda med åbne øjne valgt at gamble med holdet og undladt at indskrive nye spillere, selv om holdkortet var hullet efter Mathias Baus VM-farvel og Mads Christensens skadeafbud til kampen.

Af samme grund skal der også hæftes en disclaimer på dagens karakterbog. For hullerne i truppen har også betydet, at Jan Karlssons tre centerspillere (Frans Nielsen, Peter Regin og Julian Jakobsen) roterede så meget mellem kæderne, at det er svært overhovedet at tale om fire egentlig forwardkæder.

Det bliver formentlig noget bedre mod Finland på onsdag, hvor Mads Christensen formentlig er klar, ligesom NHL-spillerne Jannik Hansen og Mikkel Bødker med lidt held kan stå omklædt om indskrevet i VM-truppen.

Målmand (Sebastian Dahm): 02

Skal man være helt fair over for Sebastian Dahm, så var arbejdsbetingelserne noget nær de værste, man kan være udsat for som ishockeymålmand. Men selv om de canadiske NHL-stjerner er gode, så må man også konstatere, at vikaren for Frederik Andersen ikke ramte det imponerende høje niveau, han tidligere har haft ved VM-turneringer. Ved et par af Canadas mål så Dahm ikke alt for godt ud, og så havde han lidt for meget sæbe på handsken i flere situationer, hvor han burde have blokeret pucken.

Powerplay: 4

Tre powerplay uden mål lyder ikke imponerende, men i forhold til kampen mod USA lykkedes det mod canadierne at få etableret nogle gode overtalsspil. Og ikke mindst at få tilspillet sig en stribe gode chancer. Præcis som amerikanerne, så er Canada mestre i disciplinen boxplay. Derfor må man trods alt give de danske spillere cadeau for at få powerplayet til at flyde.

Boxplay: 02

Egentlig startede det helt godt. Frans Nielsen fik brudt en canadisk pasning og holdet stod kompakt. Men netop som det hele så ud til at ende lykkeligt ved den første af tre danske udvisninger, så slap Daniel Nielsen skidt af med pucken i midtzonen – og med 9 sekunder tilbage af den danske udvisning kunne Joshua Bailey gøre det til 1-0. Ved de to øvrige danske undertalsspil lagde Canada et brutalt pres på danskerne.

1.kæden (Nicklas Jensen, Peter Regin, Oliver Bjorkstrand): 4

Det er svært at sige om Nicklas Jensen skylder eller fortjener en scoring. Men Jokerit-spilleren skal have den store ros, at knokler og knokler for at komme til chancerne. Peter Regin står som en af de stærkeste danskere. Måske endda den stærkeste i VM-turneringen. Han tager ansvar og sætter sine medspillere flot op. Til gengæld kunne man igen have forventet mere offensivt af Oliver Bjorkstrand.