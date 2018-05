Ny energi skal vælte stærke finner

Derfor kan kun et forsinket fly eller for stor udmattelse i forbindelse med rejsen forhindre, at antallet af NHL-spillere i den danske trup vokser fra tre til fem.

»Forhåbentlig giver det noget energi at få dem ind. I hvert fald kommer de til at bidrage med en masse af det, de hver især er gode til«, siger landsholdets kaptajn, Peter Regin, der glæder sig over, at det danske hold nu igen kan stille med fire fulde kæder, efter at skader til Mads Christensen og Mathias Bau tvang landstræner Jan Karlsson ud i lappeløsninger mod USA og Canada.

»Der blev trukket ekstra på enkelte spillere«, siger Peter Regin, der trods danskernes rolle som undertippede tror på overraskelsen mod Finland.

»Selv om Finland har haft en god turnering og har nogle dygtige spillere, så er de nok ikke helt af samme kaliber som Canada. Nu må vi se, om vi ikke kan spille en tæt kamp mod dem. Jeg tror faktisk, at vi har en reel chance«, siger kaptajnen, der også har gode minder at huske tilbage på mod finnerne.

Han var nemlig med, da Danmark slog dem ved Köln i 2010 med 4-1 for første og hidtil eneste gang i VM-sammenhæng.

