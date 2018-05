Mål, nerve og slåskampe: Danmark skaber overraskelsen mod Finland på magisk aften

Kampen Danmark-Finland: 3-2 (0-0), (2-1), (1-1) Mål: 1-0, Frans Nielsen, 1-1, Sebastian Aho, 2-1, Oliver Bjorkstrand, 2-2, Mikael Granlund, 3-2, Nichlas Hardt

Glem Metallica, glem Kanye West og Jay-Z, glem håndboldlandskampene. Jyske Bank Boxen har aldrig nået et lydniveau, som klokken 22.38 den 9. maj 2018. Her scorede Nichlas Hardt ikke bare et af karrierens vigtigste mål.

Han lavede scoringen til resultatet 3-2 mod Finland. En af verdens bedste ishockeynationer. Mulig VM-vinder om små 2 uger. Og en nation, som Danmark tabte samlet 22-3 til over to møder i 2000.

Nichlas Hardt løftede den ene skøjte og begge arme, mens kæde-kammeraterne omfavnede ham, og Kim Larsen skrålede »Vi er dem, de andre ikke må lege med«.

I det øjeblik gik det 100 procent op for landsholdet og omgivelserne, at man på egen hjemmebane havde slået et land, der har vundet 2 VM-titler.

Og ville man finde et værdigt bud på et lige så højlydt øjeblik som Hardts, skulle det lige være, da Frans Nielsen en time tidligere gjorde det til 1-0, eller Oliver Bjorkstrand ændrede 1-1 til 2-1 i dansk favør. To Herning-drenge. Selvfølgelig.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Frans Nielsen bringer Danmark foran 1-0 (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Landsholdet havde fået NHL-forstærkninger fløjet ind fra vest i forhold til 1-7-afklapsningen mod Canada. Klokken 15.15 landede San Jose Sharks-holdkammeraterne Mikkel Bødker og Jannik Hansen i Billund Lufthavn efter en mellemlanding i København. Tilsammen har de spillet 1300 kampe i verdens bedste isliga.

Mindre end fem timer senere stod de i Jyske Bank Boxen. Begge gjorde det klart i lufthavnen, at de nok ikke havde hastet hjem i samme tempo, hvis dette års VM var blevet afholdt i Moskva eller Bratislava frem for hjemlandet.

Bødker og Hansen startede begge med at sende pucken et godt stykke forbi Frederik Andersens mål i den første opvarmningsøvelse. Den detalje ændrede dog ikke på, at de lige godt 11.000 mennesker i Boxen fik lov til at bevidne noget særligt. Både på resultattavlen og i den danske opstilling.

Der var ganske simpelt tale om det bedste danske hold nogensinde på is til en VM-slutrunde med tanke på de 5 NHL-spillere og ikke mindst en samlet trup med et hav af spillere i karrierens bedste alder.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Stemningen i Jyske Bank Boxen var fremragende gennem hele kampen.(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Jannik Hansen fik forløsning for en måneds ufrivillig kamperfaring, efter San Jose holdt ham ude på tribunen i NHL-slutspillet, da han fra første skift i det danske boxplay gav en helt anden ro til sine holdkammeraterne, end man så i undertalsspillet mod USA og Canada.

I spillet fem mod fem leverede Hansen som vanligt tacklinger, der fik banderne til at synge og finnerne sendt ned på isens overflade.

Og så var der den danske offensiv.

Landstræner Janne Karlsson havde valgt at splitte sin førstekæde i tre stykker og sætte Oliver Bjorkstrand sammen med Frans Nielsen og Mikkel Bødker, Peter Regin sammen med Frederik Storm og Nichlas Hardt samt Nicklas Jensen i kæde med Jesper Jensen og Jannik Hansen.

Træk, der viste sig at være de helt rigtige. I modsætning til USA- og Canada-kampene spillede Danmark nemlig mod Finland. Spillerne var ikke begrænset til kun at kæmpe.

Puckene var i lige så høj grad i den finske zone som i den danske. Og da finnerne blev frustrerede i midten af anden periode over det danske niveau, var Oliver Lauridsen, Peter Regin og Nicklas Jensen klar til at vise, danskerne også kunne svinge næverne, hvis Finland ville ned på det niveau.