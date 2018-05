Overvældet VM-back: Jeg er målløs. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige

Det var en stor aften for dansk ishockey, da Danmark i aftes slog ishockey-stormagten Finland 3-2 i VM-turneringen, som for første gang nogensinde spilles på dansk grund i København og Herning.

Danmarks kamp i Boxen Arena blev spillet foran mere end 10.000 danske og finske fans. Derfor var det også en gruppe glade spillerne, som efter aftenens strabadser skulle sætte ord på kampen.

Særligt for den håndfuld landsholdsspillerne, der til daglig spiller i Finland, var det en ekstraordinær oplevelse. Blandt andet for Stefan Lassen, Jesper Jensen Aabo og Oliver Lauridsen til daglig spiller for den finske klub Jokerit. Derfor spillede de også imod flere af deres finske holdkammerater i aftenens kamp.

For backen Jesper Jensen Aabo var den kun en fordel.

»Det giver selvfølgelig noget ekstra, når jeg til daglig spiller i Finland. Det er klart, at man er lige en eller to procent ekstra tændt til denne her kamp. Så det er bare en fantastisk sejr, om der er holdkammerater eller ej«.

Han fortæller, at han i aftenens kamp stod over for ikke mindre end fem af sine finske holdkammerater, og var under hele kampen meget spændt. Særligt da Finland udlignede til 2-2 var det nervepirrende for backen. Men heldigvis trak Danmark det længste strå, og kunne gå derfra med sejren.

Men det betyder ikke, at danskerne dermed får håneretten over finnerne hjemme i klubben.

»De har vist haft håneretten flest gange, så jeg tror, vi skal prøve at være lidt ydmyge. Men det er klart, jeg skal da lige stikke lidt til dem«, siger han.

En anden vigtig defensiv spiller på Danmarks landshold, Stefan Lassen, spillede også mod flere af sine holdkammerater fra sin finske klub.

»Det er fedt. Det betyder lige lidt mere, når man har mange venner blandt dem. Så det kan godt være, at der er et par stykker, som skal have en sms i aften. Så det betyder rigtig meget. Men det vigtigste er de tre point vi får i dag«.

Stor opbakning til spillerne

Stefan Lassen er også godt tilfreds med den danske indsats.

»Vi står rigtig godt i midtzonen stort set hele kampen. Og så vinder vi kampene foran mål, og så har vi en målmand, som er .. ja.. fantastisk. Intet andet kan man sige om ham«.

Derudover er backen overvældet over den store opbakning fra de danske fans i Boxen i Herning.

»Jeg er målløs. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. De er så stor opbakning under hele kampen. Da vi scorer til 3-2, så bryder det hele jo løs derude. Det er en kæmpe kæmpe stor ære at spille her«, siger han.

Den store forsvarskæmpe Oliver Lauridsen, som også har sin daglige gang i den finske klub, kom med sin oplevelse af aftenens kamp.

»Uanset hvor jeg spiller til daglig, så er det her en kæmpestor sejr for os. Vi spiller en fantastisk ishockeykamp hele vejen igennem, og lægger et stykke arbejde for hånden, som man kun kan være stolt af som holdspiller. Vi slår en verdensnation, som Finland alligevel er indenfor ishockey. Og så i de her rammer. Det bliver ikke ret meget større end det«, siger han.

»Det kan godt være, de vinder skudstatistikken en lille smule, men på den anden side, så er det os, der fører kampen igennem. Det er klart, at der kommer med lidt mere tryk på, specielt i 3. periode, hvor de lægger en masse pucke på mål fra alle mulige vinkler. Men vi holder os oppe i deres tempo, som de har spillet i. Det var ikke fordi Finland spillede en dårlig kamp. Så alt credit til de 22 mand, som lagde arbejdet i dag«, siger han.

Danmark spiller sin næste kamp til dette års VM, når de på lørdag møder Norge klokken 16.15 i Boxen i Herning. Her er håbet endnu en sejr, så de kan fortsætte jagten på kvartfinalepladserne.