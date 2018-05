I dag skal kaptajnen føre Danmark til sejr, men hans redning lå langt fra den vilde luksus i NHL

Der lyder et gisp fra de 10.000 tilskuere i Boxen i Herning, da den danske kaptajn Peter Regin affyrer et skud, som går tæt forbi mål. På en uforklarlig måde får han generobret pucken og spillet den hen til sin kædemakker i førstekæden.

Han får det til at se nemt ud, hvad enten det er spillere fra Tyskland, USA eller tilmed Canada, han dyster mod på isen.

Centerspilleren har for alvor genfundet spilleglæden, på trods af at han har opgivet håbet om at vende tilbage og spille i NHL, verdens stærkeste ishockeyliga, efter at han i 2014 brød med NHL-klubben Chicago Blackhawks.

Nu har han i stedet fundet sig til rette hos finske Jokerit og den »mindre luksuriøse« tilværelse i KHL-ligaen.

»På en eller anden måde var jeg bare kørt træt i hockey«, siger han.

»Jeg var jo kørt fast og havnet i AHL, det sidste år jeg var i Nordamerika. Jeg vidste godt, at det ville blive en lang vej tilbage, hvis det var det«.

Kaptajnen hentyder til, at han det sidste år spillede for AHL-klubben Rockford IceHogs, som er farmerklubben til Chicago Blackhawks. Det viste sig derfor at være endestationen for danskeren efter mere end 7 år i verdens bedste liga.

»Når jeg ser i bakspejlet, kunne jeg da godt have forsøgt at kæmpe i nogle år endnu og set, om jeg kunne få lidt flere kampe derovre. Men jeg var der alligevel i 7 år og føler ligesom, at det var det«, siger Peter Regin.

Blå bog Peter Regin Født i Herning Alder: 32 år Klubkarriere: Ungdom: Herning Ishockey Klub 2002-05: Herning Blue Fox 2005-08: Timrå IK (Sverige) 2008-13: Ottawa Senators (Canada) 2013-14: New York Islanders (USA) 2014-15: Chicago Blackhaws (USA) 2015-: Jokerit Helsinki (Finland)

Den 32-årige landsholdsanførers karriere har budt på lidt af hvert indtil videre.

Kaptajn Regin har fået sin ishockeyopdragelse i Herning, hvor han allerede dengang var kendt for sin veludviklede teknik og sit imponerende blik for spillet.

Kun lige fyldt 17 år var han med til at vinde det danske mesterskab med Herning Blue Fox, og året efter blev han kåret til årets talent i den danske liga.

Han smuttede derpå over Øresund til Sverige, hvor han spillede i eliteserieklubben Timrå. Der blev han i 3 sæsoner, inden han skrev under på sin første store kontrakt med Ottawa Senators i NHL.

Det er ikke så luksuriøst, som det er i Nordamerika Peter Regin om livet i KHL

Den danske centerspiller debuterede i 2009 i verdens bedste ishockeyliga, og han lavede i sin første sæson 13 mål og 29 point på i alt på 75 kampe. En bestemt godkendt rookie-debut.

Men efterfølgende var tiden i NHL noget mere turbulent. I sæsonen 2010-11 scorede han blot 3 mål og 17 point i 55 kampe. Og den sæson blev også ufrivilligt kort, da han fik en skulderskade, som tvang ham til at sidde ude resten af sæsonen.

Den efterfølgende sæson blev han kun noteret for 10 kampe. Efter at være kommet fri af skaden blev han solgt til New York Islanders, men heller ikke her fik han sat sit aftryk, og allerede sæsonen efter var han igen den nye dreng i truppen hos Chicago Blackhawks.

Fra glamour til en by i Rusland

Her blev han til sidst sendt ned til klubbens 2.-hold i AHL-ligaen med lang udsigt til at kunne spille sig tilbage i truppen i Chicago-klubben.

»Jeg syntes ikke, det var så sjovt, så jeg tænkte, at nu skulle der ske et eller andet«, siger Peter Regin, der på det tidspunkt havde mistet spilleglæden.

Løsningen for landsholdskaptajnen blev et skift tilbage til europæisk ishockey, og valget faldt på den finske storklub Jokerit.

»Så derfor kastede jeg mig ud i det og fik ligesom spilleglæden tilbage på den måde«, siger han.