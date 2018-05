Danske og norske fans er klar til fest i Boxen

Rød, blå, hvid, gul.

Forskelligt farvede ishockeytrøjer dominerer gadebilledet i gågaden i Herning.

Der er perfekt vejr. Der summer af liv og god stemning.

På en stor indgangsportal står »Velkommen til hygge hockey Herning«, og det er opsummerer det faktisk meget godt.

Folk er kommet til byen i Midtjylland for at se ishockey og hygge sig.

Selv om temperaturen er på den anden side af tyve grader, har langt de fleste beholdt deres store ishockeytrøjer på.

Det er ligesom en del af ishockey-VM, at man har sin trøje på i bybilledet med lige netop sin helt eller land. Og hvis man ikke har en landsholdstrøje til lejligheden, så tager man en ishockeytrøje på med sin yndlingsspiller eller klub. Derfor er navne som Oveckin fra Washington Capitals eller Crosby fra Pittburg Pinguins også et rimeligt almindeligt syn, blandt de mange landsholdstrøjer fra Finland, Letland, Danmark og Norge. Alle er en del af hockeyfællesskabet.

Selv om temperaturen er over 20 grader, har mange fans inklædt sig ishockeytrøjer. Andre har dog valgt den mere 'bare' model. Foto: Jens Dresling

Mange ishockeyfans nyder solen og en kold øl ved en af cafeerne, eller slentrer en tur gennem gågaden ned mod torvet, hvor der er sat en lille rullehockeybane op.

Foran pubben Piano Bar sidder omkring 50 norske ishockeyfans, og da en flok danskere bevæger sig forbi, bryder nordmændene ud i sang. Danskerne stopper op og skåler med nordmændene.

Der er tre timer til kampstart mellem Danmark og Norge, og selv om klokken kun lige har rundet middag, er stemningen god.

Røde trøjer med navnene Hardt og Nielsen ses ved siden af Dahlstrom og Hagen. Selv om der om få timer er det 'dødelige' fjendeopgør på isen, så er de mange fans gode ved hinanden uden for. Det kan hertil bemærkes, at Midt- og Vestjyllands politi i onsdags kunne melde om en helt tom døgnrapport, hvor der ellers var over 10.200 mennesker samlet ude i en kogende Boxen, da Danmark sensationelt slog Finland, og efterfølgende fik mange fans til at fortsætte festen hele natten.

Det siges, at der er mindre ballade under dette ishockey-VM, end når der ikke sker noget i byen.

Der har i løbet af de fem første dage været mere end 200.000 tilskuere til kampene i de danske VM-arenaer.

Foran puppen The Old Irish er der en meget stor forsamling af danske ishockeyfans. Der er ikke nogen, der bryder ud i sang, men det er ikke langt fra.

Langsomt slentrer en rødklædt flok mod banegården for at tage en shuttlebus til Boxen Arena. På vejen har flere selvfølgelig en kold to-go øl i hånden.

»Shåååååålåååååålåååå Danmark!« bliver der sunget og råbt på vej mod bussen til Boxen.

Danske forventinger.

Danmark mod Norge.

Kampen er en nøglekamp for det danske mandskab, hvis de vil gøre sig forhåbninger om at indfri ambitionen om at komme i en VM-kvartfinale, uden at skulle være afhængig af andre resultater.

Danmark tabte den seneste betydningsfulde kamp mod nordmændene, da de i 2016 fik en lussing med cifrene 5-1 i kampen om OL-billetterne til Sydkorea.