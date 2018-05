Dansk VM-back ruster sig til kamp: Norge er Norge, og dem har vi aldrig kunnet lide

Der var engang, hvor selv den mest optimistisk danske ishockeyentusiast fik klamme håndflader og flakkende blik, når Norge ventede i et VM-opgør.

Uanset hvor meget man håbede og bad til, at Danmark endelig ville vinde et opgør mod ærkerivalen, så endte Norges hårde hunde, anført af Ole-Kristian Tollefsen og Mats Trygg, altid med sejren til sidst.

Siden Danmark entrerede A-gruppen i 2003 og frem til 2104 led Danmark fem nederlag. Dertil kommer også en øretæve i OL-kvalifikationen i 2009, der kostede det danske landshold en plads ved legene i Vancouver.

Men der skete noget i 2015 ved VM i Ostrava, hvor Danmark med en 4-1-sejr endelig fik overtaget over Norge .

»Vi er blevet bedre til at styre kampene mod dem. Vi tør virkelig gå efter sejren. Men når det så er sagt, så er det altid tætte kampe. Der er både ære og 3 point, der er på spil«, siger Stefan Lassen, der er en af de spillere, der har været med i 5 af de 8 kampe af betydning mod Norge.

Også i den seneste kamp i Moskva i 2016, hvor det blev til en dansk 3-0-sejr.

»Norge er Norge og dem har vi aldrig kunnet lide. For at være ærlig«, siger backen, der til daglig spiller i den finske liga for holdet Pelicans.

Masseslagsmål i Globen

En af de spillere, der i den grad har spillet med stolthed og ære uden på trøjen, når Norge stod på menuen, er Jannik Hansen.

Ved VM i 2012 endte han i slagsmål midt på isen i Globen i Stockholm, da Mats Trygg hakkede sin stav ned over benet på Frans Nielsen. Det tændte Jannik Hansen så meget af, at han og 8-10 andre spillere pludselig lå i en dynge i en blanding af boksning og brydning.

Det kostede Jannik Hansen en forvisning fra isen i resten af kampen.

»De her kampe er altid intense«, siger den arbejdsomme forward fra NHL-klubben San José Shark.

»Vi løber og kæmper om den samme plads. Der er utrolig meget på spil. Hvis historien viser noget, så er det, at de her kampe er tætte og intense«, siger Jannik Hansen.

I dagens kamp må Danmark dog tage favoritrollen på sig. Med fem NHL-spillere og en håndfuld fra den russiske KHL-liga har landstræner Jan Karlsson på papiret et stærkere hold end Norge.

Det kom også til udtryk i de to holds respektive opgør mod medaljekandidaterne fra Finland. Mens Danmark vandt 3-2 onsdag aften, så havde Norge 24 timer tidligere fået smæk med 7-0.

»Jeg vil helst være favorit, men vi skal også være realistiske«, siger den norske landsholdskaptajn, Jonas Holøs.

»Danmark har et godt hold og fortjener respekt for det, de gjorde mod Finland. Vi har spillet mange tætte kampe mod dem, men de er favoritter, så må vi arbejde derfra«.

Norge har blot 3 point for 2 overtidsafgørelser mod Letland og Tyskland, mens Danmark er noteret fra 5 point. Begge for 4 kampe. Til gengæld har det danske VM-hold overstået kampene mod de formodede stærkeste hold i gruppen: USA, Canada og Finland.