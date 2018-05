VM-historie: Her er Danmarks 10 største triumfer på isen

Skulle Danmark om få dage stå i en VM-kvartfinale, så venter enten Sverige eller Rusland formentlig.

De to eneste af de store ishockeynationer, et dansk landshold aldrig har fået point mod.

Til gengæld har andre fået sportslige tæsk på isen. Her er en række af de største dansk resultater i dansk ishockey.

2003: Danmark-USA 5-2

Forventningen til det dansk VM-hold før turneringen i Finland var, at det med held, lykke og fromme måske kunne holde sig oppe i A-gruppen. Men det forstærkede danske isligamandskab lagde ud med en sensation ved at banke USA. Især målmand Peter Hirsch gjorde udslaget i dansk favør med en kaskade af store redninger. Det var datidens store navne som Kim Staal (to mål), No Nordby, Jesper Damgaard og Ronny Larsen, der stod for de fem første danske VM-mål i historien.

2003: Danmark-Canada 2-2

Få dage efter triumfen mod USA var det et andet nordamerikansk storhold, der blev bremset af de danske VM-helte. Canada, der senere vandt turneringen, kunne som deres kolleger fra USA ikke skyde hul på målmand Peter Hirsch, der nok en gang leverede en toppræstation. Det var held, tilfældigheder, men mest af alt rå fight, der lå til grund for det uafgjorte resultat fra før den tid, overtid og straffeslag belønnede vinderen med et ekstra point. Dan Jensen og Lars Møllgaard stod for de danske mål.

2010: Danmark-Finland 4-1

Efter en række år, hvor det danske hold lige præcis havde holdt sig i det bedste VM-lag, så blev turneringen i Köln et vendepunkt i dansk VM-historie. De olympiske bronzevindere fik en over nakken med 4-1 i allerførste kamp. Det var også her en række unge danske talenter fik deres helt store internationale gennembrud. Frederik Andersen i målet stod en sublim kamp, mens Frans Nielsen nettede to gange, Julian Jakobsen og Peter Regin hver en gang. Især Peter Regins scoring er mindeværdig, da han prikkede pucken mellem benene på en finsk forsvarer, inden han lagde pucken i mål.

2010: Danmark-USA 2-1 OT

Landstræner Per Bäckman sagde efter kampen, at han for en sjælden gang skyld ikke havde uddelt en røffel til en forsvarsspiller, der legede forward midt i den dramatisk overtid mod USA. Og det kan man vel godt forstå. Backen Stefan Lassen førte et angreb helt igennem og scorede i to forsøg det danske sejrsmål i en dyst, der også bød på en velspillende Patrick Galbraith i målet. Lars Ellers mål til 1-0 midt i anden periode var også af allerhøjeste kaliber, da han trak et skud fra en spids vinkel helt op i den nærmeste målkrog.

2010: Danmark-Slovakiet 6-0

Den her sejr hører et en af de mest vanvittige ishockeykamp, et dansk landshold har været involveret i. 13 minutter og 42 sekunder inde i første periode havde Danmark banket pucken ind bag NHL-målmanden Peter Budaj seks gange. Peter Regin, Philip Larsen, Mads Christensen, Morten Madsen, Morten Green og Stefan Lassen scorede hver et mål. Og så var den kamp ligesom overstået og Danmark var klar til holdets første kvartfinale i historien.