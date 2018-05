Efter 3-0 sejr over Norge: »Vi har det sjovt lige nu«

En flyvende Nicklas Jensen, der endelig fik hul på bylden og scorede to gange, og en sukkerpasning fra Mikkel Bødker til Frederik Storm i powerplay, var det, der skulle til, før Danmark lige så stille kunne køre en komfortabel sejr hjem over Norge.

»Det er fantastisk. Vi har det sjovt lige nu. Vi arbejder hårdt. Så er kanon«, siger den danske angriber Frans Nielsen, der også var en af de bærende kræfter i det danske powerplay, efter kampen.

Norge kom ellers ud med masser af intensitet i starten af kampen. Derfor var der brug for et par store redninger for Danmarks målmand, Frederik Andersen, fortæller den danske angriber.

»Vi var ikke helt forberedt på, hvor hårdt de kom i starten af 1. periode. Men det var, som om de brugte alt deres energi de første fem minutter, og så sad de tilbage det meste af kampen. De håbede vel på, at de kunne få et mål i starten, og de var også næsten lige ved, men Frederik havde en stor redning«, siger Frans Nielsen.

Men efter Norge blev trætte, begyndte de at tage udvisninger. Det straffede Danmark ved at være effektive i powerplay. Efter 3-0 kunne de danske ishockeyspillere køre sejren sikkert hjem.

»Det er vel aldrig sådan, at man tænker, den er klar. Men vi spillede smart med føringen, og havde nogle få fejl, men Frederik (Andersen, målmand red.) var der hver gang. Så det var ikke sådan, at vi følte at den var hjemme, men vi følte alligevel, at det var rimelig sikkert i sidste periode. Vi spillede smart med føringen«, siger han.

Manden, der for anden kamp i streg, stod for at levere en målgivende aflevering i Powerplay, var Mikkel Bødker. Han havde også roser til målmanden Frederik Andersen, og fremhævede det danske overtalsspil.

»De er også dygtige Norge. Det er klart. En hockeykamp svinger lidt frem og tilbage, så de ville komme til at få nogle chancer, men det er derfor Frederik får betalt, hvad han gør. Han tager de pucke, der skal tages og holder os inde i kampen. Og så tager vi den på powerplayet og det var kanon i dag«, siger Mikkel Bødker.

Men den danske angriber kunne godt fornemme, at det bar danskernes vej.

»Ved en 3-0 føring, der ligger man rimelig lunt i svinget. Og så har vi en rigtig dygtig målmand, som står virkelig roligt. Og der er ro på bænken. Der er ikke så meget stress. Så vi følte, vi var i gode hænder stort set hele vejen igennem«, siger Mikkel Bødker.

Dansk powerplay sikrer sejren

Det var især de to mål fra Nicklas Jensen, der satte gang i danskerne. Den ene faldt i slutminutterne af 1. periode og den anden i 2. periode. Da nordmændene lukkede ham ned, blev der åbent for Mikkel Bødker, som - for anden gang i to kampe - lavede en formidabel pasning til en fri mand foran mål. Den mand var Frederik Storm.

Mikkel Bødker siger om den aflevering.

»I dag tog de Nicklas væk. De havde nok set lidt video fra da vi spillede mod finnerne. Så gjaldt det bare om at ramme Frederiks stav - jeg står i midten, og så... Ja. så det var helt kanon. Det er helt klart at vi bruger de muligheder, som er der. Og den har været der to gange i streg, så det har været dejligt«, siger han.