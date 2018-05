Karakterbogen: Genopstanden bomber straffede bissede nordmænd hårdt

Norge har altid været et kontant spillende mandskab. Ja, til tider brutalt.

Og det kan de danske spillere så begræde, når de med en ureglementeret tackling bliver banket en tur i isen.

I aftenens VM-sejr over Norge var det imidlertid de norske spillere, der måtte ærgre sig over minutter i straffeboksen. For det danske hold var nådesløst i overtal og grundlagde triumfen med tre mål i powerplay.

Målmand (Frederik Andersen): 7

Den danske stjernekeeper fra Toronto Maple Leafs blev ikke testet alt for hårdt af nordmændene. Men han tog, det der kom. Hans betydning for den danske defensiv er imidlertid ikke til at tage fejl af. Han har en stoisk ro.

Powerplay: 12

Det var intet mindre end sublim udnyttelse af overtallet. På tre et halvt powerplay på 34 minutter havde Danmark scoret tre gange, og reelt afgjort kampen. Danskerne kørte rundt med nordmændene, der desperat forsøgte at forsvare målmand Lars Haugelands mål. De to første mål stod der Nicklas Jensen på. Men rosen skal også gå til Patrick Russell, der begge gange spærrede udsynet for Haugeland. Og det tredje var en næsten tro kopi af sejrsmålet mod Finland. Mikkel Bødkers geniale pasning og denne gang med Frederik Storm som skarpretter.

Boxplay: 10

Nordmændene havde store problemer med at få spillet til at flyde i et aggressivt dansk boxplay. Derfor blev Frederik Andersen kun udfordret på sine evner enkelte gange. Helt i top havde det været, hvis Frans Nielsen havde scoret, da han fangede en norsk pasning og havde frit skøjt mod mål.

1.kæden (Oliver Bjorkstrand, Frans Nielsen, Mikkel Bødker): 7

Endnu en gang spillede NHL-kæden en glimrende kamp. Det var tydeligt, at nordmændene havde det svært, når de drev pucken fremad banen. Arbejdsindsatsen var vanen tro forbilledlig. Alligevel fik den ikke gjort en afgørende forskel i spillet 5 mod 5.

2.Kæden (Nichlas Hardt, Peter Regin, Frederik Storm): 7

De knoklede og gik fuld skrue ind i alle nærkampe. Matchede deres norske modstandere til fulde i 5 mod 5 uden dog at kunne gøre en forskel på måltavlen. Kaptajn Regin udviste igen stort ansvar og gav masser af ro, når kampen havde sine kaotiske perioder. Især i de sidste 20 minutter.

3.kæden (Nicklas Jensen, Jesper Jensen, Jannik Hansen): 10

Man kan ikke undervurdere hårdt slid i ishockey. Det var præcis, hvad trioen leverede. Jannik Hansen puklede vanen tro med en energi, der igen løftede holdet. Og så var Nicklas Jensen konstant målsøgende og en håndfuld for den norske defensiv.

4.kæden (Mads Christensen, Julian Jakobsen, Patrick Russell): 4

Arbejdsindsatsen var bestemt godkendt. Men kæden var også under pres i perioder. Især når den var matchet med den norske kæde med Olimb-brødrene. Julian Jakobsen trak også en helt unødvendig udvisning sidst i anden periode.

1.backpar (Jesper Jensen Aabo, Oliver Lauridsen): 10

Der gik et chok gennem Boxen, da Oliver Lauridsen fik et slag i første periode. Men efter et par minutters pusten på bænken kunne han igen skøjte på banen. Og gudskelov for det. Sammen med Jesper Jensen Aabo er han yderst værdifuld for Danmark. De to har autoritet og var mod Norge fysisk overlegne.

2.backpar (Stefan Lassen, Philip Larsen): 7

Duoen kom egentlig ikke alt for godt fra start i kampen, hvor Philip Larsen spillede lidt for kæk i egen zone, hvilket nær havde kostet. Og Stefan Lassen kunne kort efter toppe Larsens fejl med en dum udvisning for at holde en nordmand bag det danske mål. Men herfra gik det strygende. Med Lassen fysisk og Larsen gode blik for sine medspillere.

3.backpar (Daniel Nielsen, Nicholas B. Jensen): 7

Nielsen og Jensen spillede som mod Finland en god kamp ved VM. Bortset fra en farlig fejlpasning i kampens indledende fase var førstnævnte en kølig og sikker afrydder i defensiven, mens sidstnævnte virkelig fik sat sig igennem over for de kontant spillende nordmænd.