Hviledag i den danske VM-lejr: Nu er der fuld fokus på 'finalen' mod Letland

Danmark møder tirsdag aften klokken 20.15 Letland i en altafgørende kamp om kvartfinalepladsen ved VM i ishockey.

»Det bliver en svær kamp. Det er der ingen tvivl om«, siger den danske landsholdskaptajn Peter Regin.

»De har spillet godt i turneringen hidtil. Så det bliver en hård kamp, men vi glæder os«, siger han.

Den danske kaptajn spiller selv til dagligt i den stærke KHL-liga, hvor en stor del af de lettiske landsholdsspillere skøjter rundt, og han er derfor bekendt med deres spillestil. De fleste lettiske landsholdsspillere er desuden hentet fra klubholdet Dynamo Riga, så dem kender kaptajnen, forklarer han.

»De er fremfor alt stærke individuelt. Deres landshold har altid været kendt for, at de virkelig står sammen og arbejder for hinanden. Så det bliver ikke nogen nem kamp, men vi glæder os til at spille i den fantastisk danske kulisse«, siger han.

Søndag havde de danske landsholdsspillere hviledag, og derfor kunne sportschef Jesper Duus gøre nærmere status for turneringen indtil nu.

»Generelt er vi der, hvor vi skal være. Efter sejren mod Finland var der lidt eurofori, og så har vi haft to pligtsejre. Vi har fået de point, vi skal bruge. Nu har vi så 'finalen' mod Letland på tirsdag, som var det, vi havde drømt om, inden turneringen startede«, siger han.

»Der er jo ingen, der tror, at det at slå Letland i en afgørende kamp bare er en walkover. Det er ned med skuldrene. Nyd situationen og gå ud og spil hockey«.

Mental forberedelse til mødet med de stærke letter

Jesper Duus forklarer, hvordan det danske landshold vil forberede sig på at møde Letland.

I princippet forbereder de sig, som de har gjort ved alle andre modstandere, selvom 'finalen' mod letterne er helt speiciel.

»Vi scouter dem, og vi fodrer spillerne med de informationer, de skal bruge. Og så er det jo meget op til spillerne selv. De skal fysisk forberede sig på kampen, og så på en eller anden måde, skal vi have proppet ind i spillernes hoveder, at de skal gå ud og nyde situationen. Det er jo en once in a lifetime - oplevelse at få lov til at spille den kamp på en dansk hjemmebane«.

I morgen har Danmark en træning på is. Det er ifølge Jesper Duus en vigtig træning, ikke fordi den bliver speciel lang, eller fordi der skal øves noget særligt taktisk, men fordi det er vigtigt, at de danske spillere kommer ud og får skøjtet og spillet lidt nærkampsspil, så de kan komme tilbage i den kamprytme, de har været i indtil nu, forklarer sportschefen.

»Det er altid svært med en hviledag som ishockeyspiller, og derfor skal vi sørge for, at de hurtigt kommer tilbage. Vi skal sørge for at hviledagen kommer os til gode, sammenlignet med Letland, som spiller den sene kamp aftenen inden (mandag aften kl.20.15 red.). Det skal helst blive til vores fordel, at vi er mere friske, end de er«, siger han.

Letland er fra 'den russiske ishockeyskole'

Jesper Duus vil også gerne løfte lidt af sløret for de lettiske styrker og svagheder.

Han fremhæver, at det lettiske hold minder lidt om Rusland i sin spillestil.