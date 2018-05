Målmand Frederik Andersen: »Når det ser let ud, er det der, jeg spiller bedst«

Igen og igen er det blevet understreget under dette års ishockey-VM, hvor vigtigt det er, at Danmark har en god målmand i buret, hvis de skal vinde de afgørende kampe.

Der er typisk mellem 20-40 skud i en ishockeykamp, som rammer indenfor målskiven, så det er klart, at en veloplagt målmand gør en stor forskel.

Danmarks førstemålmand hedder i øjeblikket Frederik Andersen, og han spiller til daglig for NHL-klubben Toronto Maple Leafs. Han er af flere eksperter blevet udnævnt som den bedste målmand på papiret til dette års VM, og top-fem målmand i verden.

Politiken har derfor taget en snak med Toronto-målmanden om, hvad der karakteriserer en god ishockeymålmand, og hvordan han selv vil beskrive sin måde at spille på.

»Der er mange individuelle måder at stoppe en puck på, men nogle af de vigtigste egenskaber er, at man virkelig kæmper for hvert skud, og at man stadigvæk har det kølige overblik og ikke lader tingene gå på sig for let. At man kan fortsætte, selvom det ikke lige går ens vej«, siger Frederik Andersen og fortsætter:

»Selvfølgelig skal man have nogle fysiske egenskaber. Man skal være hurtig, man skal være fleksibel og i god kondition, fordi man spiller meget. Og have gode reaktioner«.

Den moderne målmandsstil

Målmandsstilen har ændret sig i NHL gennem tiderne.

Groft sagt kan man sige, at i de gamle NHL-dage stod en målmand mest oprejst, og når han for alvor skulle flytte sig, så sprang han ud og lavede vilde redninger. I 90’erne opstod en helt ny målmandstil – den såkaldte butterfly-stil – som revolutionerede målmandsspillet.

Butterfly-stilen indebærer, at en målmand sidder mere ned, og har benene ud til siden, og han skubber sig fra side til side, når spillet kommer tæt på mål.

Den moderne målmandsstil betød en større efterspørgsel på høje målmænd i NHL, som qua deres størrelse kan dække mere af målet, når de sidder ned.

Særligt i 00’erne skete denne store ændring i gennemsnitsstørrelsen på en NHL-målmand.

Det er også den såkaldte Butterfly-stil, som Frederik Andersen benytter sig af. Derudover er han også kendt for at være utrolig rolig, og placere sig de rigtige steder.

»Ja, altså, det er det, som en god målmand gør nu. Jo lettere det ser ud, jo hårdere har man arbejdet, inden skuddet har været der. Og hvis det ser vildt ud - altså selvfølgelig kan der have været afleveringer, der gør, at man skal ud og kaste sig efter den - men jo bedre man kan være i position og læse spillet, jo enklere kommer redningerne til at være«, siger han.

Frederik Andersen har reddet pucken 2.029 gange i denne NHL-sæson, og han har derfor en redningspocent på 0.92 %. Det vil sige, at han 92 gange ud af 100 skud redder pucken.

»Jo bedre jeg er i position, jo bedre chance har jeg for at stoppe pucken og det er selvfølgelig, når det ser let ud, er det der, jeg spiller bedst«, siger han.

Derfor har det stor betydning, at han står placeret rigtigt, så han ikke skal leve af at lave refleks-redninger.

»Når jeg flytter mig og er i god position for at blive ramt hver gang. Så jeg ikke skal ud og lave en eller anden lækker tv-redning for at stoppe den. Så jo mere man kan være i kontrol, jo bedre chance har man for at stoppe den. Og så nogle gange skal man også hive en redning ud, som man ikke havde set komme, hvor man skal redde den ved at være atletisk«, siger Toronto-målmanden.

På tirsdag møder Danmark Letland i den afgørende kamp om at indløse kvartfinalebilletterne, og det bliver med den danske førstekeeper i buret.