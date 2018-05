Danmarks vej til kvartfinalen: Her er alle VM-scenarierne

Danmark møder Letland i aften klokken 20.15 i et brag af en vind-eller-forsvind-kamp, hvor vinderen kommer i kvartfinalen og taberen er ude.

Der er maksimalt pres på begge mandskaber, efter Letland i går aftes overraskende stjal point mod Canada. Før den kamp lå Danmark mere lunt i svinget, og kunne således nøjes med en uafgjort kamp i ordinær tid mod Letland, for at sikre sig en 4. plads i gruppen, og dermed avancement til kvartfinalen.

Det kunne de, blandt andet fordi danskerne slog Finland 3-2 i ordinær tid og Tyskland i straffeslag, i den første VM-kamp, samt sikre sejre over Norge og Korea.

Til gengæld har Letland tabt point til Norge, men slået Tyskland og senest fået uafgjort mod ishockeystormagterne USA og Canada.

Holdene får 3 point ved en sejr, 1 point ved en uafgjort kamp i ordinær tid, og yderligere et point for at vinde i overtid eller straffeslag.

Stillingen i Gruppe B: 1. USA 16 point (6 kampe) 2. Finland 13 (6) 3. Canada 12 (6) 4. Danmark 11 (6) 5. Letland 10 (6) 6. Tyskland 7 (6) 7. Norge 6 (7) 8. Sydkorea 0 (7)

Ender Danmark som 3. eller 4. i gruppen skal de spille kvartfinale i Royal Arena i København, da de to hold, som ender på 3. eller 4. pladsen i gruppe B krydser over og møder nummer 1 og 2 fra gruppe A.

Danmark skal dog under alle omstændigheder spille den sene kamp klokken 20.15, hvis de kommer i en kvartfinale, da de er værtsnation.

Men holdene har slået hinanden på kryds og tværs, så lige nu ser det ud til, at danskerne kan ende med at blive bedre end nummer fire i gruppen. Det kræver dog, at der sket nogle overraskelser i dagens kampe, som ser sådan ud:

kl. 12.15: Finland-USA

kl. 16.15: Canada-Tyskland

kl. 20.15: Letland-Danmark

Hvis Danmark vinder over Letland i ordinær kamp, så betyder det, at Danmark som minimum bliver nummer 4. Men de kan også ende som nummer 3 i gruppe B, hvis Finland taber til USA, for så går Danmark med 3 point forbi Finland.

Vinder Danmark over Letland i overtiden, og dermed sikrer sig 2 point, så skal Finland fortsat tabe til USA i ordinær tid, fordi Danmark ender på samme antal point som finnerne, men fordi danskerne er bedre end Finland indbyrdes, og til VM tæller indbyrdes opgør før målscore, så vil danskerne snuppe en 3. plads.

Og ja - så kan Danmark faktisk også ende på en sensationel 2. plads i gruppen, men det kræver yderligere, at Canada taber til en svingende tysk mandskab.

Hvis Danmark slutter som 2.er, så skal danskerne blive i Herning, og møde en betydelig nemmere kvartfinalemodstander, end frygtindgydende Sverige og Rusland fra gruppe A, som i dag spiller om 1. og 2. pladsen i den anden pulje.

Men igen - det kræver at Canada taber til Tyskland i ordinær tid, fordi Canada er bedre end Danmark indbrydes.

Den anden pulje i København

Tager vi et blik over i den anden pulje, ser den aktuelle stilling sådan her ud:

Hviderusland 0 (6)

Østrig 4 (7)

Frankrig 6 (6)

Slovakiet 8 (6)

Schweiz 9 (6)

Tjekkiet 15 (7)

Rusland 16 (6)

Sverige 17 point (6 kampe)

Sverige og Rusland har stukket lidt af fra de andre hold, og de to mandskaber mødes i en gruppefinale tirsdag, hvor vinderen tager førstepladsen i gruppe A.

Tjekkiet er sikker på at blive nummer tre, og så kæmper Schweiz, Slovakiet og Frankrig om den sidste plads i kvartfinalen. Så her er alt også åbent om den sidste kvartfinaleplads.