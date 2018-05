Skæbnekamp i 25 grader: Vi bliver kogt på isen

Selv om der hverken er strandbarer eller behov for solcreme, så har VM i ishockey en slående lighed en bountystrand i Caribien.

Sommerens tyvstart i Danmark skaber et sandt tropeklima i Jyske Bank Boxen, når de 25 grader uden for og 11.800 tilskuere inden for sat sit aftryk på VM-arenaen, der simpelthen ikke kan komme af med varmen.

Aftenens vind-eller-forsvind-kamp mellem Danmark og Letland bliver ingen undtagelse. Her vil tribunerne igen være præget af tilskuere i shorts og t-shirts, når temperaturen i skøjtearenaen sniger sig pænt over de 20 varmegrader.

»Vi bliver godt kogt derinde«, siger den danske matchvinder i fredagens kamp mod Norge, Nicklas Jensen.

»Der bliver utroligt varmt. Det hænger selvfølgelig sammen med varmen uden for og måske, at Boxen ikke er bygget som en ishockeyarena. Men jeg vil ikke klage. Det er noget, der er svært at gøre så meget ved«, siger Jokerit-forwarden, der som holdkammeraterne sørger for at få hældt masser af væske inden bords under kampene.

Også Jannik Hansen, der til daglig spiller i NHL-ligaen hos San Jose Sharks, har været på kogepunktet under de danske kampe.

»Men kan godt mærke, at det ikke er en hal, der normalt bliver spillet ishockey i. Specielt Finlandskampen var virkelig drøj, men der er jo ingen, der har nogen speciel fordel af det. Det er ens for alle«, siger Jannik Hansen.

Men varmen er ikke kun hårdt ved spillernes væskebalance. Og så isen bliver udfordret.

»Den bliver lidt rough«, siger Nicklas Jensen.

»Men det er vilkårerne. Jeg synes ikke, at den er direkte dårlig. Men den bliver påvirket«, siger han.

Det er imidlertid ikke alene varmen, der udfordrer isen. Det er mest af alt kombinationen af varme og så den meget fugt, som 11.800 mennesker afgiver under de to og en halv time, en ishockeykamp varer.

Forholdene kan skabe bittesmå putter på isens overfalde, der gør, at pucken glider langsommere end normalt. Og så kan isen få svært ved at blive præcis så fast eller hård, som man kunne ønske sig til en ishockeykamp.

»Vi arbejder rigtigt meget med klimaet«, siger Claus Fonnesbech, der er ansvarlig for afviklingen af kampene i Jyske Bank Boxen i Herning.

»Det drejer sig både om at holde varmen fra det artige danske vejr ude af hallen ved at begrænse port- og døråbninger mest muligt og håndtere luftfugtigheden og temperaturer inde i hallen ved hjælp af klimaanlægget«, siger han.

Men trods varmen og udfordringerne for isen er Claus Fonnesbech tilfreds med den tilstand.

»Vi har egentlig fået ganske få kommentarer på de første dage omkring en lidt blød is, men intet man ikke kunne have forventet sig af disse midlertidige installationer«, siger han.