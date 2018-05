VM's posterboy: Nu må vi sørge for, at folk får en sidste god oplevelse

I aften når pucken kastes til VM-kamp nummer 28 i Herning, danser det danske ishockeylandshold samtidig af for syvende og sidste gang foran 11.800 tilskuere i Jyske Bank Boxen.

Selv om det lykkes at tvinge Letland i knæ og booke en plads i VM-kvartfinalen, så bliver det nemlig Royal Arena i København, der skal lægge is til landstræner Jan Karlssons VM-hold.

Og lykkes det, vil det endda være to vigtige flueben, som de 24 indskrevne danskere VM-spillere kan sætte: At blive blandt VMs otte bedste mandskaber og få en kamp i København.

Men for en tredjedel af den danske trup bliver det samtidig et vemodigt farvel til Boxen i Herning og den by, de har fået deres ishockeyopvækst i.

»Det har været helt vildt fantastisk. At spille foran venner og familie i den her kulisse... Det bliver man utroligt stolt over«, siger den 25-årige forward Nicklas Jensen, der spillede hos den lokale klub, Herning Blue Fox, indtil han var fyldte 17.

Siden har karrieren bragt ham til Sverige, NHL-ligaen i Canada og USA. Og i den seneste sæson har ham med stor succes spillet for den finske klub Jokerit i den russisk drevne KHL-liga.

Men selv om tilværelsen i dag leves i nogle af de største ishockeyarenaer i verden, så har Nicklas Jensen været imponeret over opsætningen af arenaen i Herning.

»Det har været langt bedre, end jeg havde forestillet mig. Hallen, fansene og selvfølgelig har været vejret været en vigtig faktor for at få skabt en VM-fest«, siger han.

Også for dansk ishockeys måske største ikon - spilleren, der har været posterboy for turneringen, siden Danmark fik værtsskabet i 2014 - har hjemkosten til Herning været speciel.

»Det har været sjovt. En kæmpe oplevelse«, siger 34-årige Frans Nielsen, der ikke har spillet en ishockeykamp af betydning i Herning, siden har rejste ud i den store verden som 17-årige i 2001.

Frans Nielsen debuterede i NHL for 11 år siden og spiller i dag i Detroit Red Wings. Han ser frem til at slutte godt af i fødebyen, hvor hans far Frits også huserede på isen i 1970'erne og 1980'erne.

»Vi har nydt det her. Det er den slags oplevelser, som man kun kan få, hvis man dyrker sport på det her niveau. At det så lige er i Herning, er bare ekstra fedt. Nu må vi sørge for, at folk får en sidste god oplevelse«, siger Danmarks topscorer i turneringen med 6 point.

Lykkes det at gøre det, skal Danmark spille kvartfinale torsdag aften kl. 20.15 mod enten Sverige eller Rusland.