Svenskerne indtog Royal Arena og bankede USA med knusende cifre på 6-0

Der bliver rig mulighed for at at se tusindvis af glade svenskerne i byen i aften, efter Sverige knuste USA i semifinalen i Ishockey.

Effektive Sverige slog det amerikanske stjernemandskab med cifrene 6-0.

USA fik flest skud i starten af kampen, men Sverige mest effektive

Amerikanerne rendte for første gang i turneringen ind i en modstander, som både spillede disciplineret i forsvar og angreb, og som samtidig havde masser af stjernedrys i form af NHL-spillere.

Det var tydeligvis en for svær opgave for det amerikanske hold.

De formåede ellers at skabe mange chancer i starten af kampen, men blev straffet for manglende effektivitet af de kynisk effektive svenskerne.

I første periode, var det således også USA, der havde de fleste chancer og vandt skudstatistikken, mens svenskerne derimod havde to store chancer, hvor de formåede at score på den ene.

Det var da den spilintelligente angriber Viktor Arvidsson, som udnyttede noget tumult inde foran mål, og fik lusket pucken ind bag den amerikanske keeper.

Det resulterede i kæmpe jubelbrøl i Royal Arena, hvor de gule og blå fans var altdominerende på lægterne.

Amerikanerne formåede dog fortsat at presse Sverige i resten af perioden. Det resulterede også i en udvisning til svenskerne, som USA ikke fik udnyttet. På trods af stjerne-power play-kæden, anført af den amerikanske kaptajn Patrick Kane, formåede USA ikke at udnytte overtalsmuligheden.

Sverige storspillede og afgjorde reelt kampen i 2. periode

Anden periode var svenskernes, og det viste de i stor stil i fem frygtelige minutter for USA, hvor de scorede 3 mål og reelt afgjorde kampen.

Men inden Sverige for alvor kom i gang, startede 2. periode med, at den amerikanske stjerneback McAvoy fik en stav i hovedet nede bag det svenske mål. Det resulterede i en udvisning til den svenske back Adam Larsson.

Men igen var det amerikanske powerplay med Patrick Kane ineffektivt. De formåede ikke at få hul på det svenske forsvar. Sverige stod godt i undertal.

Så da Sverige havde overlevet undertallet, så slog de for alvor til.

Først på en breakaway til den svenske kaptajn Mikael Backlund. Han fik ikke passeret den amerikanske keeper, men han fik presset den amerikanske målmand helt ud i en position, der gjorde, at han reelt var chanceløs, da Viktor Arvidsson i 2. bølge kom ind og samlede pucken op inde foran det amerikanske mål.

2-0 til Sverige.

Der blev synget 'sjållålå af de mange svenske tilskuere i hallen. Og stemningen nåede op på nye højder.

Så var det USA's tur til at sidde i straffeboksen. Den lille tekniske angriber Johnny Graudreau lavede en unødvendig udvisning for slashing, og det straffede svenskerne.

De bragte sig foran til 3-0 med to hurtige pasninger inde foran mål, der efterlod målmanden chanceløs.

Og kort efter kunne den lynhurtige forward Mattis Janmark bringe Sverige på 4-0.

Hallen kogte og det var ligesom en cementering af fem forfærdelig minutter for det amerikanske mandskab.

USA tog en timeout og træneren Jeff Bashil forsøgte at samle det amerikanske mandskab, som hang med hovederne og som simpelthen ikke var skarpe nok på sine chancer.

Endnu engang USA i powerplay, efter Sverige lavede en goaltender interference.

Igen var det stjernekæden anført af Patrick Kane, der fik chancen, men de fik dårligt nok etableret sig nede i den svenske zone, førend svenskerne fik den clearet og sendt ud af zonen. Så amerikanerne måtte starte forfra.

De sidste fem minutter af 2. periode var det USA, der forsøgte at kæmpe sig frem til chancer, men de blev mødt af en massiv gul mur.

En enkelt gang så den svenske keeper også lidt shaky ud inde i målet, da han gav en farlig retur på et skud fra toppen af cirklen, som amerikanerne forsøgte at skubbe i mål. Men de tabte nærkampen til de store svenske backer, så målmanden kunne blokere pucken.

Sverige kører kampen hjem

I tredje periode pressede USA fortsat på. De skulle frem og have nogle mål, og gerne i starten af perioden.

Men svenskerne spillede disciplineret og gav ikke farlige chancer væk. De formåede at holde amerikanerne på ydersiden, hvor de ikke for alvor blev farlige.