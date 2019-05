For mange ture i skammekrogen: Danske udvisninger og dårligt powerplay førte til bittert nederlag

Landsholdet var tæt på at skabe endnu et dramatisk comeback ved VM.

I 2017 vandt Danmark over Tyskland i Köln på mål i overtid af Peter Regin. For 12 måneder siden fik Frans Nielsen lyden i Boxen i Herning til at nå et nyt niveau, da han scorede på det afgørende straffeslag, og Frederik Andersen reddede de tyske forsøg.

Fakta Danmark-Tyskland: 1-2 (0-0), (0-2) (0-1) Mål: 0-1, Matthias Plachta 0-2, Frederik Tiffels 1-2, Mathias Bau

Men i Kosice anno 2019 gik den ikke længere. Danmark tabte 2-1 til et tysk mandskab, der var skarpere end danskerne i overtalsspillet i en ellers tæt kamp.

Et nederlag, der realistisk set nok satte en stopper for de danske drømme om en kvartfinale, der kunne have spiret i tilfælde af sejr.

Ligesom mod Frankrig lørdag fik landsholdet ikke nogen god start. Tyskland pressede på ned mod Sebastian Dahm, der havde fået genvalg i målet til trods for sin store fejl 24 timer tidligere.

For en stund lignede det også, at Danmark var kommet bagud tidligt i opgøret. Mikkel Bødker modtog en udvisning, danskerne længe så ud til at overleve. Men bedst som Bødker rejste sig fra straffeboksen for at løbe ind på isen på sekunder senere, sendte Lean Bergmann pucken i nettet.

Den største samling af tyske fans i Steel Arena kastede armene i vejret lige bag Danmarks bænk. De danske spillere skøjtede op mod midten for at få genoptaget spillet. Det måtte dog vente i fem minutter, førte det skete. Landstræner Heinz Ehlers tog nemlig en challenge, fordi han mente, at Tysklands Yasin Ehliz havde haft sin skøjte inde i det blå målfelt foran Sebastian Dahm, da der blev skudt mod mål.

Den lange ventetid blev alle sekunderne værd, fordi dommeren efter at have set tv-billederne gav Ehlers ret og annullerede målet.

Mens scoringerne fløj ind om ørerne på målmændene i opgøret mod Frankrig, var der i Tyskland-kampen ikke perioder, hvor det ene hold virkede markant bedre end det andet.

I sådan nogle opgør bliver spillet i overtal og undertal ekstra vigtigt. Det danske spil i førstnævnte fase må have irriteret Heinz Ehlers. Landsholdet havde nemlig problemer med at få sat powerplay-spilet op i den tyske zone.

De danske pasninger var upræcise og driblingerne førte til pucktab, når den blå linje skulle passeres og tyskernes presses ned foran eget mål. Danskerne havde fire powerplay-muligheder i løbet af kampens første halvdel, uden det efterlod fornemmelsen af, der kunne blive scoret lige om lidt. Havde landsholdet udnyttet en af de chancer, kunne der være blevet skabt et andet kampforløb.

Modsat var Danmark gode til at afværge tyskernes powerplay, der som oftest opstod, fordi Nicklas Jensen havde fået en udvisning. Danskerne knækkede dog en afgørende gang, hvor både Nicklas Jensen og Lars Eller sad i straffeboksen på samme tidspunkt som en tysker.

Fire mod tre-situationen førte til, at stjernen Leon Draisaitl sendte på pucken på tværs til Matthias Plachta, som firsttimede den ind bag Sebastian Dahm.

20-20 i skudstatistikken efter anden periode afslørede, hvor tæt dysten var i åbent spil nede på isen. Derfor blev det fatalt, at den danske defensiv ikke kunne stoppe Frederik Tiffels bare 11 sekunder før periodens afslutning, da han med en dansker på nakken stadig formåede at runde Sebastian Dahm og sende pucken i et halvtomt mål.

I det første to perioder havde en tysk koloni festet og klappet i takt med den stortromme, som en af dem hamrede mere og mere lystigt på, som det begyndte at se bedre og bedre ud for tyskerne.

Lydniveauet dalede dog mere og mere i tredje periode, hvor Danmark var klart bedst. Med ti minutter tilbage overtog de danske fans i Kosice taktstokken, da de kunne klappe, efter Mathias Bau på fremragende vis sendte pucken højt op i målnettet fra en spids vinkel.

Tættere kom landsholdet ikke i en kamp, man ellers godt kunne have vundet.