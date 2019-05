Jubelaftenen i Boxen så ud til at kunne blive gentaget: Men så slog stortalentet til

Danmark havde mulighederne for besejre Finland for andet VM-år i træk, men tabte 3-1.

De bukkede hovederne i det øjeblik, hvor hornet lød for sidste gang i Steel Arena, selv om de havde leveret varen.

Torsdag aften spillede landsholdet ikke bare lige op med Finland. En af verdens største ishockeynationer. Det var reelle muligheder for, at det havde været danskerne, som havde stået skulder om skulder og hørt egen nationalmelodi i stedet for finnerne.

I sidste ende måtte Danmark acceptere et nederlag på 3-1, der dog ikke definitivt udelukker en kvartfinaleplads, nu overlevelsen reelt er sikret.

Fakta Danmark-Finland: 1-3 (0-0), (1-2) (0-1) Mål: 1-0, Morten Madsen 1-1, Kaapo Kakko 1-2, Sakari Mannien 1-3, Harri Pesonen.

Dette års udgave af det finske landshold blev i den hjemlige presse beskrevet som det på papiret dårligste de seneste mange slutrunder grundet afbud fra en række af de NHL-profiler, der var med i Herning sidste år.

Herefter gik finnerne anført af supertalentet Kaapo Kakko ud og slog Canada med 3-1 i første spillerunde.

Derfor havde landstræner Heinz Ehlers og de danske spillere naturligt nok forberedt sig ekstra på, hvordan landsholdet skulle håndtere at være fanget i egen zone væsentligt mere end mod Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

De danske chancer var ikke blevet bedre af Lars Ellers hjemrejse grundet sin overbelastningsskade.

Mens Eller havde sat sig på et fly mod USA, fløj Patrick Russell modsat i nogenlunde samme tidsrum, landede i Kosice tidligt på eftermiddagen fra Californien og gik direkte ind i førstekæden med Peter Regin samt Mikkel Bødker.

Præcis som netop Bødker og Jannik Hansen gjorde det for 12 måneder siden, da Danmark i Boxen i Herning slog finnerne for kun anden gang i historien.

Håbet om endnu en dansk overraskelse spirede i første periode, hvor landsholdet godt nok tabte skudstatistikken 5-14, men var dygtige til ikke at lave dumme pucktab og forsvare Sebastian Dahms mål.

Dernæst blev samme håb i begyndelsen af anden periode grønt. Danmark fik sat eget powerplay godt op, hvilket gav Nicklas Jensen muligheden for at fyre et slagskud af sted mod det finske mål.

Efter at have ramt en finsk back i hovedet dumpede pucken ned foran rutinerede Morten Madsen, som i tæt infight foran nettet scorede det danske føringsmål i tredje forsøg. Mens han faktisk lå på ryggen ved sidste skud.

Scoringen gav anledning til at drømme en mulig dansk kvartfinale. En drøm, som varede i 12 minutter. Først viste 18-årige Kaapo Kakko nemlig, hvorfor han er talentet, alle taler om ved denne slutrunde. Kakko modtog pucken i høj fart ved isens midte, skøjtede forbi backen Markus Lauridsen og dernæst målmand Dahm i samme bevægelse og nåede at lægge pucken i det tomme mål, hvorefter han i høj fart kunne fortsætte bag om målnettet og juble over sin scoring. Det krævede lige et par sekunder til at samle underkæben op fra gulvet.

Sådan et mål kan man ikke forvente, at et ishockeyhold formår at stoppe. Men Danmark kunne godt have undgået den anden finske scoring, hvor danskerne blev fanget for længe i egen zone og til sidst heller ikke formåede at sende pucken væk, før Sakari Mannien havde gjort det til 2-1.

Ligesom i de to foregående perioder leverede landsholdet en god indsats i de sidste 20 minutter. Det viste sig bare ikke at være nok mod eminente Kaapo Kako, der assisterede Harri Pesonen små ti minutter før tid og reelt lukkede kampen.