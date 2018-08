US Open: Dronning Serena vrider sig i favoritrollen Den seksdobbelte vinder i New York er sammen med den forsvarende mester Rafael Nadal hovedattraktionen på mandagens åbningsprogram, der er et overflødighedshorn af stjerner og mestre.

Nate er trods navnet en ung mand med asiatisk baggrund, der hjælper til med lidt af hvert på La Quinta Inn på Queens Boulevard i New York. Ikke langt fra hotellet ligger det mægtige tenniscenter, der de næste to uger er vært for en af verdens største årlige sportsbegivenheder, US Open. Men Nate fastholder, han ikke har hørt om det. Det siger ham ikke noget.

FAKTA US OPEN MANDAG Her er kampene på de to største baner plus en enkelt lille bonus (danske cirka-tider): Arthur Ashe Stadium 18.00: Stan Wawrinka-Grigor Dimitrov. OBS: Bulgarske Dimitrov, der sidste år vandt ATP-sæsonfinalen, har revanche til gode for nederlaget til schweizeren under årets Wimbledon, der også var en 1. runde-kamp. Efterfulgt af: Svetlana Kuznetsova-Venus Williams 01.00: Serena Williams-Magda Linette Efterfulgt af: Rafael Nadal-David Ferrer. OBS: Det er 36-årige Ferrers sidste US Open, hvor han vandt over landsmanden i 2007. Louis Armstrong Stadium 17.00: Simona Halep-Kaia Kanepi. OBS: Esteren har rundet de 33, men ingen kan lide hendes voldsomme forhåndsslag. Efterfulgt af: Andy Murray-James Duckworth og Sloane Stephens-Evgenia Rodina 01.00: Victoria Azarenka-Viktoria Kuzmova Efterfulgt af: Juan Martin del Potro-Donald Young Grandstand 23.00: Denis Shapovalov-Felix Auger-Aliassime. OBS: De to venner og helt unge canadiske stortalenter kan levere meget seværdig tennis. Vis mere

Til gengæld oplyser han, at »Danmark er det reneste land i verden«. Det har han læst i en undersøgelse publiceret på nettet. Det minder en om, at det man er sendt ud for at dække ikke nødvendigvis er vigtigt for andre, hverken i USA eller i Danmark.

Men for amerikanske tennisfans er det vigtigt, at fænomenet Serena Williams indtager en hovedrolle, når der fra i dag spilles om om titlen i 50 års-jubilæumsversionen af det klassiske mesterskab. Og de amerikanske bookmakere er heller ikke i tvivl: de har hende øverst i deres favoritvurdering.

At jeg skulle være favorit på dette tidspunkt et lille år efter at have fået en baby, er ret interessant og overraskende Serena Williams

Det er bare ikke et faktum, som hovedpersonen er helt vild med. Siger hun. En favoritrolle lægger da også et tungt pres på en spiller, der i næste måned fylder 37, er blevet mor til Alexis Olympia, som runder 1 år på lørdag, og ikke har erobret en titel, siden hun under store komplikationer fødte sin datter.

»At jeg skulle være favorit på dette tidspunkt et lille år efter at have fået en baby, er ret interessant og overraskende«, sagde Serena Williams forleden på en pressekonference i New York.

»Det er underligt, for jeg har ikke engang tjekket min lodtrækning, men jeg føler alligevel, at jeg bør spille nu. Hvis jeg igen vil være den bedste, så er jeg nødt til at begynde at besejre de stærke spillere, der altid stiller op ved grand slam-turneringer. Så jeg kan lige så godt komme i gang«.

Op og ned for superstjernen

Serena Williams spillede sig i god form under sommerens Wimbledon, da hun nåede finalen, hvor hun måtte bøje sig for tyske Angelique Kerber. Men under den forudgående French Open opgav hun at stille op til 4. runde-kampen mod Maria Sharapova, og siden Wimbledon er det blot blevet til 2. runde i Cincinnati og 1. runde i San Jose.

»Uanset hvad, så vil jeg fortsætte med at stræbe. Det er også det budskab, jeg giver andre mennesker; at vi alle vil møde forhindringer, og om man kommer gennem dem eller ej, så er der på sigt altid en chance for at komme videre. Man må fortsætte med at arbejde hårdt og tro på sig selv. Tingene går ikke altid den rette vej, men man skal blive ved med at bestige det bjerg«, lød det som i en lidt slidt prædiken fra Serena Williams, der er opdraget som Jehovas Vidne.

Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix Serena Williams stillede under årets French Open op i catsuit, men det vil de franske arrangører ikke tillade næste gang. I nat præsenterer vinderfænomenet måske endnu en ny spilledragt.

Serena Williams stillede under årets French Open op i catsuit, men det vil de franske arrangører ikke tillade næste gang. I nat præsenterer vinderfænomenet måske endnu en ny spilledragt. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Mandagens bjerg, eller lille bakke, for Serena Williams hedder Magda Linette, en 26-årig polak fra Poznan, der er nr. 68 på ranglisten og aldrig har erobret en titel på kvindernes WTA Tour. Umiddelbart vil de fleste sige, at hun ikke har en chance, og sådan går det nok også.

Herefter kan bookmakernes favorit løbe ind i enten den unge, talentfulde landsmand Caroline Dolehide eller tyske Carina Witthöft, før der er lagt op til et brag af en 3. runde, hvis det bliver storesøster Venus Williams, der også vinder sine to første opgør.

Venus vandt seneste søsterduel

Skulle det blive konstellationen i 3. runde, så trækker den fulde huse og gode seertal, for det er noget særligt, når søstrene mødes. Senest var det Venus Williams, der trak det længste strå, da de spillede mod hinanden i årets Indian Wells-turnering.

Men først skal US Open sættes i gang, og Serena Williams bliver fulgt af syv andre tidligere vindere af turneringen på åbningsdagen. Et program, der nok overgår de vildeste fantasier hos mange tennisfans.