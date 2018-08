Storholdet uden Tour de France-kongerne skal nu forsvare Vuelta-tronen Michal Kwiatkowski går ind til opgaven som ny Vuelta-hersker med stærkt Sky-hold i ryggen. Hollænder klarede tidsgrænsen med 3 sekunder.

Med en 1. kategori-stigning på 20 km allerede tidligt på den 178,2 km lange 3. etape i Vuelta a España fra Mijas til Alhambra De La Torre vil det hurtigt vise sig, om det britiske storhold Team Sky for enhver pris agter at forsvare den førertrøje, som polakken Michal Kwiatkowski sikrede sig med sin andenplads efter den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar) i gårsdagens styrkeprøve.

Team Sky viste i går, at det også uden de to britiske Tour de France-konger Chris Froome og Geraint Thomas udgør et særdeles slagkraftigt og kompakt kollektiv, der kan udføre en taktik til perfektion.

Det var nemlig ikke mindst Sky-rytternes fortjeneste, at flere af rivalerne med den australske indehaver af førertrøjen Rohan Dennis (BMC) i spidsen blev knækket, og nu forestår så en opgave, som det britiske mandskab er ekspert i - nemlig at beskytte en rytter, som sidder på den samlede førsteplads.

Åbner for flere muligheder

Umiddelbart åbner Michal Kwiatkowski - selv i rollen som uvurderlig hjælper i Tour de France og siden som samlet vinder af WorldTour-løbet Polen Rundt - for flere muligheder, inden det går løs med de videre strabadser i det sydlige Spanien.

Selv om han stod smilende på podiet iført sin nyerhvervede førertrøje, erkendte Kwiatkowski overfor medierne, at det var med blandede følelser, han så tilbage på etapen.

»Jeg er da en smule skuffet over at have været så tæt på også at vinde etapen, uden at det kunne lade sig gøre«, fastslog den 28-årige polak.

Handler ikke kun om klassementet

»Selvfølgelig er jeg glad for førertrøjen, men mit mål var altså at komme først over stregen. Det er imidlertid uhyre vanskeligt at besejre Alejandro Valverde i en finale af denne karakter, når han så oven i købet er på hjemmebane«.

»Nu må vi se, hvad vi videre kan få ud af løbet. Det drejer sig om at opnå mest mulig succes for holdet og ikke nødvendigvis udelukkende at koncentrere sig om det samlede klassement«.

»Der er meget lang vej til Madrid, og selv om jeg føler mig i glimrende form, har vi også andre på holdet, der er stærkt kørende, så vi har flere strenge at spille på«.

Fourden Kwiatkowski stiller Team Sky i Vueltaen med sit spanske klassementshåb David De la Cruz, dennes landsmand Jonathan Castroviejo, colombianeren Sergio Henao, italieneren Salvatore Puccio, briten Tao Geoghegan Hart, hollænderen Dylan van Baarle og den russiske debutant Pavel Sivakov.

Lang sej stigning på 20 km

Efter 23 flade km i starten af 3. etape går det til vejrs i 20,1 km til toppen af Puerto del Madroño i 1.065 meters højde, og det er så her, det sandsynligvis ret tydeligt vil blive afsløret, hvad Team Sky har tænkt sig.

Der er ikke tale om nogen barsk stigning, selv om rytterne knap midtvejs udsættes for et procent på 10,5. Gennemsnitlig ligger den på den lange seje færd på 4,9, og det store spørgsmål er, om bjerget vil blive besteget i et adstadigt tempo, så stort set alle kan være med, eller om tempoet straks skrues i vejret.

Efter bjergspurten venter en lang kuperet strækning med endnu et opgør - i 3. kategori - om point til bjergtrøjen, men den sidste halve snes km foregår i fladt terræn, hvor de hurtige afsluttere, som har klaret klatreturene, kan komme til orde.

Klarede tidsgrænsen med 3 sekunder

Hollænderen Lars Boom (Lotto-Jumbo) befinder sig i den modsatte ende af klassementet i forhold til Kwiatkowski. Han stiller til start i dag som nr. sjok, efter at han i går egentlig troede, at han lige netop havde overskredet tidsgrænsen med 5 sekunder, da han krydsede stregen 35.21 minutter efter Alejandro Valverde.