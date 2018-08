Succesrig veteran vender Vueltaen på hovedet allerede på andendagen Vinderen af gårsdagens enkeltstart Rohan Dennis satte 13.31 min. til på 2. etape, som vandtes af Alejandro Valverde, mens Michal Kwiatkowski erobrede førertrøjen.

På en bagende hed andalusisk sensommerdag eksploderede den afsluttende fase af den 163,5 km lange 2. etape i den 73. udgave af Vuelta a España fra Marbella til Caminito del Rey i et festfyrværkeri af sprudlende begivenheder, som allerede på dette tidlige tidspunkt af løbet sendte et klart signal om, hvem der har muligheder for at stå øverst på podiet om tre uger i Madrid.

De to store triumfatorer på andendagen af den spanske rundtur blev værtsnationens uforlignelige veteran Alejandro Valverde (Movistar) og den polske eksverdensmester Michal Kwiatkowski (Team Sky) som henholdsvis etapevinder og ny indehaver af den røde førertrøje, mens gårsdagens australske sejrherre på prologen Rohan Dennis (BMC) og den italienske superstjerne Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) var blandt de store tabere.

For den 38-årige Valverde var det den 10. etapesejr i Vueltaen, og efter et forrygende forår er han nu tilbage på den vinderkurs, der senest gav sig udslag i, at han sluttede som samlet vinder af det franske Route d'Occitaine - det tidligere Route du Sud - for lidt over to måneder siden.

Ung belgier tæt på at overrumple favoritterne

Team Sky og Movistar satte sig tungt på finalen og sikrede sig altså det tilstræbte udbytte, men inden det kom så vidt, var den 22-årige belgier Laurent De Plus (Quick-Step Floors) tæt på at suse af sted med hæderen.

Han angreb fra den stærkt reducerede frontgruppe umiddelbart før 1.000 m mærket, slog et markant hul og lignede længe en vinder. Valverde havde imidlertid kontrol over situationen, og med Kwiatkowski på hjul fangede han den unge belgier.

Polakken trådte forbi spanieren, men denne havde ikke fyret al krudtet af og forcerede uimodståeligt på de sidste 100 m, så han jublende kunne krydse stregen til sæsonens 12. sejr, mens Kwiatkowski, der i går blev slået med 6 sekunder af Rohan Dennis på enkeltstarten i Málaga, måtte stille sig tilfreds med at overtage førertrøjen.

Vendte fuldstændig op og ned på top-10 sammenlagt

Laurens De Plus, der udsattes for en alvorlig ulykke tidligt på året og først genoptog aktiviteterne i begyndelsen af maj, noteredes i mål som nr. 3 med et minus på 3 sekunder, mens den resterende del af top-10 kom til at se således ud: 4. Wilco Kelderman (Team Sunweb), 5. George Bennett (Lotto-Jumbo), 6. Tony Gallopin (AG2R), 7. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), 8. Rigoberto Uran (EF Education First), 9. Nairo Quintana (Movistar), 10. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Også Jack Haig (Mitchelton-Scott) og Davide Formolo (Bora-hansgrohe) befandt sig i denne gruppe, mens de næste fulgte 5 sekunder senere.

Sammenlagt blev der vendt fuldstændig op og ned på billedet i forhold til døgnet inden, og de eneste, der forblev i top- 10, var Kwiatkowski og spanieren Jon Izagirre (Bahrain-Merida): 1. Kwiatkowski, 2. Valverde 14 sekunder, 3. Kelderman 25, 4. De Plus 28, 5. J., Izagirre 30, 6. Fabio Felline (Trek-Segafredo) samme tid, 7. Buchmann 32, 8. Gallopin 33, 9. Quintana samme tid, 10. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) 35.

Syv mand prægede længe etapen

Kort efter starten etableredes en frontgruppe på syv mand, og med den belgiske udbryderkonge Thomas De Gendt (Lotto Soudal) iblandt var der helt oplagt grund til at tage dette initiativ alvorligt.

De Gendt havde selskab af franskmændene Pierre Rolland (EF Education First) og Alexis Gougeard (AG2R) - ligeledes specialister i lange, dristige fremstød - samt de fire spaniere Pablo Torres (Burgos-BH), Jonathan Lastra (Caja Rural), Luis Angel Mate (Cifidis) og Hector Saez (Euskadi-Murias).