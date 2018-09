Grand slam-resultater: Vandt U.S. National Championships (US Open) 1950, finale i French Open 1954, semifinale i Australian Open 1951, kvartfinaler i Wimbledon 1950, 1951, 1953

Art Larsen: Et vildt liv med krig, fest, tennis, ulykke og en tråd til Danmark I 1950 tog Arthur David Larsen titlen i U.S. National Championships, der var forløberen til US Open. Hans oldeforældre kom fra Danmark, og han er blevet kaldt den mest excentriske tennisstjerne, man har set. Her er hans historie.