Clara Tauson led i varmen: Når mine ben dør, kommer de andre ind i kampen Det 15-årige danske stortalent er lykkelig for at have vundet sin første kamp i den kvælende varme under US Open i New York.

»Jeg har prøvet at spille varme steder før, blandt andet i Brasilien, og normalt har jeg det fint med at spille, hvor der er varmt. Men det her har jeg ikke prøvet før. Det er meget trykkende, og når der heller ingen vind er, kan man ikke komme ud af varmen«.