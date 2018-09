US Open: Verdens nummer 1 må give op mod det argentinske kraftværk Den forsvarende mester Rafael Nadal havde smerter i knæet og kunne ikke levere det velkendte comeback mod Juan Martin del Potro. Novak Djokovic er klar til argentineren i finalen.

Pludselig var der tumult over store dele af US Opens tennisanlæg. Det var fredag, og det var blevet tid til en af de dueller, der er blandt de mest populære i international toptennis: Rafael Nadal-Juan Martin del Potro.

Det gælder både blandt publikum og medier. Der var optræk til hysteri i mediecentret, da det også drejede sig om at skaffe de bedste pladser for journalisterne, og der var lange køer uden for Arthur Ashe Stadium, der havde åbent tag, selv om skyer dannede et tungt gråt låg.

Alle ville ind til et opgør, der plejer at blive spillet med stor intensitet, og som ofte er knivskarpt til den bitre ende. Selv skuespillerne fra Hollywood var begyndt at indfinde sig.

Argentiner søgte revanche

Samtidig var det en mulighed for revanche for den høje argentiner, der også i sidste års US Open-semifinale stod over for Nadal og tabte i fire sæt. Og under sommerens Wimbledon måtte han ligeledes bøje sig for spanieren efter fem sæt i kvartfinalen.

Denne gang ville han vinde, men for begge spillere gjaldt det, at blev det absolutte topniveau ikke fundet frem, så var det farvel til en finale. Del Potro fandt bedst vej til et højt niveau og fik endelig sin revanche med en 7-6, 6-2-sejr. Ikke fordi der pludselig blev spillet bedst af tre sæt, men fordi Nadal trak sig fra opgøret med et dårligt knæ.

»Det var en meget svær beslutning, men det var simpelt hen for svært at spille videre med de smerter. Jeg mærkede allerede midt i første sæt, at der skete noget i mit knæ«, forklarede Rafael Nadal på et efterfølgende pressemøde.

Der var ellers stående ovationer ved rivalernes entre, og der var alvorlige miner hos dem begge. Del Potro tjekkede støttetapen på de tidligere så sarte håndled, og Nadal begyndte sit væld af rutiner op til kampstart. Publikum slugte det hele. Temperaturen sagde 24 grader med en luftfugtighed på 70. Gode forhold sammenlignet med sidste uge.

Men spillerne sejlede allerede i sved efter første parti.

Ærgerligt for det store publikum

Del Potro lignede ikke en vinder i 1. sæt, hvor han havde det sværest i sine servepartier, men han kom godt tilbage i slutningen af sættet, hvor han gav prøver på sin fantastiske forhåndshammer, og hvor Nadal var begyndt at levere lidt for mange fejl.

Med en tiebreakgevinst var argentineren mentalt oven på i andet sæt, som han tog sikkert 6-2, og nu stillede mange uden tvivl spørgsmålet: hvordan ville Nadal kringle sig ud af den knibe? Havde han kræfter til at gøre det igen?

Der var optræk til noget ærgrelse allerede i første sæt, da Nadal måtte have knæet behandlet, og det holdt ikke. Foto: Seith Wenig/AP

Der var optræk til noget ærgrelse allerede i første sæt, da Nadal måtte have knæet behandlet, og det holdt ikke. Foto: Seith Wenig/AP

Svaret var NEJ. Spanieren, der havde modtaget behandling for et dårligt knæ allerede i første sæt, trak sig fra opgøret, og publikum blev snydt for det drama, han normalt er garant for.

Surt for Rafael Nadal, der har været turneringens store oplevelse, og som også i Australian Opens kvartfinale mod Marin Cilic måtte trække sig med smerter, dengang i femte sæt.

Men der så fredag heller ikke ud til, at der var mere fysisk eller mentalt brændstof tilbage hos manden fra Mallorca efter tre hårde kampe på stribe op til semifinalen, og Juan Martin del Potro er tilbage i US Open-finalen for første gang siden 2009, hvor han vandt sin foreløbig eneste grand slam-titel.

Spørgsmålet er så, om han kan slutte cirklen.