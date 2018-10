Brandslukker: Tennisikon hjælper kriseramt bulgarer

Det gjorde han ikke hverken i Wimbledon eller i US Open, hvor han dog også var så uheldig at trække den trefoldige Grand Slam-vinder Stan Wawrinka i 1. runde begge steder.

Spansk modstander venter

Den første udfordring i Paris for Dimitrov og hans trænere bliver 2.-runde-kampen mod Roberto Bautista Agut fra Spanien, da Dimitrov som 9.-seedet sidder over i 1. runde. Der er ingen lette kampe i et superfelt som det nuværende i Paris, og spanieren viste klasse, da han mandag besejrede USA’s Steve Johnson 6-4, 7-6.

Det kan i tilfælde af en god start for Dimitrov i Paris komme til et møde med Novak Djokovic i kvartfinalen, og i så fald er det muligt, at Agassi har noget brugbar bonusinformation til sin nye samarbejdspartner. Serberen har dog siden sommeren demonstreret en så forrygende form, at han er klar favorit til at tage titlen i Paris for femte gang.

Også selv om alle de store navne på nær Juan Martin del Potro og David Goffin er til start. Rafael Nadal gør comeback efter sin skade ved US Open og skal forsøge at forsvare sin førsteplads på ranglisten, men et forspring på blot 215 point til Djokovic er spinkelt.

Skulle det virkelig lykkes Dimitrov og Agassi at få skovlen under Djokovic, så er den kriseramte bulgarer måske på vej væk fra desperationen.