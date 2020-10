Hæmmet Clara Tauson er færdig i French Open

17-årige Clara Tauson er færdig ved French Open i Paris efter nederlag på 2-6, 3-6 til den tidligere Australian Open-semifinalist Danielle Collins fra USA.

Den danske teenager blev dog primært stoppet af den lårskade, hun slæbte med sig ind i opgøret fra 1. runde-sensationen mod Jennifer Brady.

Skaden i Tausons venstre lår hæmmede i høj grad hendes bevægelser, hvilket automatisk gav et udvidet spillerum til den drevne 26-årige amerikaner, der spillede med en særdeles lav fejlmargin.

Clara Tauson tilkaldte en turneringslæge efter første sæt, og hun fik et par piller. Med et par tårer i øjnene gik det danske tennishåb frisk tilbage på banen igen, men måtte sande, at avancement til 3. runde er forbeholdt spillere, der ikke kæmper med fysiske skavanker af en sådan karakter, der gjorde, at hun ved sidste slagudveksling helt opgav at jagte den afgørende stopbold.

Kampen parti for parti