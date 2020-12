Djokovic og covid-19 løb med overskrifterne i 2020

Coronapandemien er det emne, der har optaget sindene mest i løbet af tennisåret, men med samling af alle sportens kræfter lykkedes det oven på en godt fem måneder lang turneringspause at skubbe sporten i gang i august. Nogle spillere har dog holdt sig væk, mens andre er løbet med overskrifterne. Det sidste er ikke mindst forbundet med Novak Djokovic – dog ikke kun for det gode.

Ingen kan som serberen med korte intervaller skabe både beundring og forargelse blandt tennisfans, og selv hans position som nummer 1 på ranglisten fra 3. februar og året ud fik et ekstra tvist, da han i Østrig sikrede sin status allerede inden ATP-sæsonfinalen i London.

Djokovic, der kom med i Wien på et wildcard, kunne med to indledende sejre være sikker på at forblive nummer 1 til udgangen af 2020. Efter han overraskende tabte sin kvartfinale stort til italienske Lorenzo Sonego, gav han på et pressemøde både udtryk for, at han var påvirket af, at førstepladsen i hierarkiet var kommet på plads, og at han helt bestemt blev fejet af banen af en klart bedre modstander.