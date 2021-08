Talenter jager den omstridte genvej gennem nåleøjet

Tennis er kendt for at være en svær sport, når det drejer sig om at få adgang til eliten. Sporten byder for eksempel ikke på muligheder for at komme til prøvetræning hos et hold eller den slags chancer, og uanset om du er en af de bedste juniorer, eller du ikke tidligere har spillet en officiel turnering, så skal du i gang med at klatre op ad ranglisterne fra bunden af.

Først når en spiller er begyndt at gøre det godt i turneringerne på laveste niveau, de såkaldte Futures under Det Internationale Tennisforbund (ITF), kan vedkommende stige i graderne og spille med i f.eks. ATP Challenger Tour. Og først når spilleren har gjort det godt på dette niveau, som f.eks. Holger Rune er lykkedes med i denne sæson, åbnes vejen til ATP Tour og grand slam-begivenhederne.