EP-valget bliver en sand gyser - mandaterne rykker rundt

FOR ABONNENTER

Valget på søndag ser ud til at blive en sand gyser for en række af kandidaterne til EU-Parlamentet og her, inde i opløbsbanen, tegner sig to modsatrettede billede: Både et billede af et meget entydigt resultat – det vender vi tilbage til - og samtidig et totalt flimrende billede. Det vender vi også tilbage til.