Hjort om forråd til en krisetid: Nej, svenskerne overdriver ikke Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mener, at Sverige er mere udsat end Danmark, hvis der opstår en alvorlig konflikt med Rusland.

Når svenskerne taler om at opbygge lagre til krisesituationer og istandsætte beskyttelsesrum for millioner af kroner, er der ikke tale om en overreaktion fra vores naboland.

Det mener forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, efter at den tværpolitiske svenske kommission Försvarsberedningen har afleveret en række anbefalinger til den svenske regering om indretningen af det svenske totalforsvar.

»Jeg synes, at den svenske rapport er værd at læse. Den giver udtryk for det sikkerhedspolitiske billede, der er i Danmarks nærområde«, siger Claus Hjort Frederiksen.

Ligesom svenskerne mener han, at Ruslands annektering af Krim, krigen i det østlige Ukraine og en intimideringspolitik overfor de baltiske lande kalder på handling.

»Vi kan se, at Rusland opruster. Vi kan se, at deres øvelsesaktivitet er stor. De overtræder Wien-aftalerne om, at man skal indbyde observatører til at deltage og overvære øvelser. Der er i Østersøregionen i dag end fælles analyse af den situation, vi befinder os i. Det er den svenske rapport et udtryk for«, siger forsvarsministeren.

Den svenske Försvarsberedningen skriver, at et væbnet angreb ikke kan udelukkes mod Sverige. Vil du bruge den samme retorik om Danmark. At et væbnet angreb mod Danmark heller ikke kan udelukkes?

»Nej, altså ingenting kan udelukkes. Men den vurdering som FE lægger for dagen er, at der ikke er nogen trussel om et angreb på Danmark, som det ser ud i øjeblikket. Vi har aldrig været i krig med Rusland, men både Finland og Sverige har været i krig med Rusland. Så der er nok også forskellige historiske opfattelser. Lande som Polen og de baltiske lande har selvfølgelig en større frygt«, siger han.

Sverige og Finland er mere udsatte

I Sverige anbefalede myndighederne tidligere, at borgerne kunne klare sig selv i tre dage og øger nu anbefalingen til syv dage. Overvejer I at indskærpe anbefalingerne over for den danske befolkning?

»Ikke i øjeblikket. Men det er klart, at hvis trusselssituationen ændrer sig, så vil man komme med anbefalinger på de her punkter. Der er ikke behov for det i øjeblikket. Sverige og Finland er mere udsatte, fordi de ikke er med i Nato-alliancen. Det gør, at Rusland kan spille lidt anderledes over for de lande med en blanding af intimidering og trussel om at angribe for at afskrække både Finland og Sverige for at blive Nato-medlemmer. Det er et af motiverne fra russernes side«.

Svenskerne vil istandstætte beskyttelsesrum. Det kan give minder om den kolde krig. Overdriver svenskerne også lidt i din optik?

»Nej, det gør de faktisk ikke, hvis du ser historisk på det. Da muren faldt i 1989, og Sovjetunionen brød sammen i 1991, der troede vi alle sammen, at freden endelig var brudt ud på det europæiske kontinent. Nu skulle vi samarbejde og det ville blive en win-win-situation for os alle sammen.

I Danmark indkasserede man det, man populært kaldte fredsdividende: Vi sparede på forsvaret, og ændrede forsvarets karakter til at være et ekspeditionskorps, som man kunne sende til Afghanistan og Irak, hvor der var behov for at bekæmpe terrorister.

Det nationale og Østersøregionen blev nedprioriteret. Det førte dog til en brat opvågnen i 2014, hvor russerne annekterede Krim og startede krigen i det østlige Ukraine. Lige pludselig sad Nato-landene og så på en situation, hvor der var krig igen på det europæiske kontinent.

Jeg tror, at der er 10.000 mennesker, der er blevet dræbt i Østukraine i den konflikt. Det har selvfølgelig givet anledning til, at man må gentænke militærstrategien«.

Nato er forskellen