Politirapport om værste skudmassakre i USA's historie: Massemorder i Las Vegas var gambler, bakterieforskrækket og måske bipolar Fredag blev en rapport offentliggjort, der samler op på mere end tre måneders efterforskning af skudmassakren i Las Vegas i oktober sidste år. Rapporten fortæller meget om den afdøde morder, men svarer ikke på det centrale spørgsmål: hvorfor?

58 mistede livet og mere end 800 personer kom til skade, da der i starten af oktober blev åbnet ild mod gæsterne til en koncert i Las Vegas.

Angrebet er den værste skudmassakre i USA's historie.

Siden angrebet har politiet i Las Vegas forsøgt at finde svaret på, hvad der fik den 64-årige Stephen Paddock til at udføre angrebet, og tre måneders efterforskningsarbejde er nu blevet offentliggjort.

Rapporten tegner et billede af en mand, der var gambler i en dårlig stime, som var besat af renlighed, og som muligvis var bipolar.

I efterforskningen har man gennemsøgt Stephen Paddocks computer og søgehistorik og fundet ud af, at han op til angrebet grundigt har undersøgt taktikker brugt af Swat, specialenheden i amerikanske politiafdelinger.

På hans computer er der fundet hundredvis af børnepornografiske billeder.

Men hundredvis af samtaler og tusindvis af bevismaterialer har ikke været nok til at besvare, hvorfor han gjorde det.

Besøgte gerningsstedet en måned forinden

Fra 32. etage på Mandalay Bay Resort og Casino skød den 64-årige Stephen Paddock omtrent 1.100 skud mod de 22.000 koncertgæster over en periode på 10 minutter.

Han blev efterfølgende fundet død på hotelværelset, og han efterlod ingen forklaring på, hvad der fik ham til at skyde mod fredelige koncertgæster.

Den eneste person af interesse, der er blevet sat i forbindelse med undersøgelsen er Stephen Paddocks kæreste, Marilou Danley. Men folkene bag undersøgelsen har vurderet, at gerningsmanden handlede alene, og der vil altså ikke blive lagt sag an mod kæresten, fortalte Las Vegas Metropolitan Police Departements sherif, Joe Lombardo.

En måned inden skyderiet havde Stephen Paddock og hans kæreste, Marilou Danley, befundet sig på selvsamme Mandalay Bay Resort og Casino, hvorfra Paddock skød og dræbte 58 personer. Det fortæller kæresten ifølge rapporten.

Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department/AP Hullet i ruden, hvorfra Stephen Paddock affyrede mere end 1000 skud. (Las Vegas Metropolitan Police Department via AP)

Under hele opholdet havde han stået nær vinduerne og set ud over den plads, hvor der knap en måned senere skulle være koncert. Han havde bevæget sig rundt i hotelværelset og set pladsen fra forskellige vinkler og havde i det hele taget opført sig meget sært på det ophold, har Marilou Danley fortalt til efterforskerne.

Marilou Danley beskriver Stephen Paddock som bakterieforskrækket og fortæller, at han »reagerede voldsomt på lugte«. Hans læge fortæller, at han mistænkte sin patient for at være bipolar, men at Paddock afviste enhver tale om det. Han afviste desuden at tage antidepressiv medicin udskrevet af sin læge, men accepterede receptpligtig medicin mod angst.

I dagene før angrebet havde gerningsmanden overført mere end en halv million kroner til Marilou Danley, der på daværende tidspunkt befandt sig på Philipinerne, med beskeden om, at hun skulle købe et hus til hendes familie der for pengene. Det havde fået hende til at tænke, at han var ved at afslutte deres forhold.